Τη στήριξή της στη διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου, επανέλαβε με ομόφωνη απόφασή της χθες η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας παράλληλα να σταματήσουν οι διαδικτυακές αναρτήσεις σε βάρος της.

Σήμερα, στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας, αναμένεται να συζητηθεί αίτημα προσωρινής διαταγής της κ. Αγρίου κατά της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, Σωτηρίας Κολοκοτρώνη, στο πλαίσιο αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχει κατατεθεί και με την οποία ζητείται, μεταξύ άλλων, η παύση κάθε δημοσίευσης μέσω διαδικτύου που χαρακτηρίζεται ως εκφοβιστική και απειλητική.

Κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου, διαβάζοντας την εισήγηση, τόνισε ότι τις τελευταίες ημέρες διαταράσσονται η εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και η ηρεμία κατά την άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων, μέσα σε ένα κλίμα έντασης και διαξιφισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγήθηκε τη στήριξη του Δήμου προς τη διευθύντρια της Πολεοδομίας μέσω πρόσθετης παρέμβασης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, υπογράμμισε την ανάγκη να τερματιστεί η αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί μέσω ανακοινώσεων και δημόσιων τοποθετήσεων.

Ο ίδιος επανέλαβε την άποψη ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έπρεπε ήδη να έχει δώσει σαφή απάντηση για το ζήτημα, ώστε να μην υπάρχουν συνεχείς αντιπαραθέσεις. Όπως ανέφερε, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απάντηση, με τον Δήμο να συνεχίζει να ασκεί πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Βασιλόπουλος υπενθύμισε ότι σε προηγούμενη ειδική συνεδρίαση στην Αθήνα είχε ζητήσει να δοθεί ξεκάθαρη απάντηση για το εάν μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδονται οικοδομικές άδειες ή όχι.

Κατά την εκτίμησή του, εάν το υπουργείο είχε λάβει εγκαίρως σαφή θέση, δεν θα είχαν ακολουθήσει οι επιστολές και οι αντιπαραθέσεις που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Τ.Αν.