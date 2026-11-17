Στα 74.400 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας για το 2027, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Η δαπάνη ανέρχεται σε 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικά 74.400 ευρώ, και αφορά την παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, καθώς και τον χειρισμό του σχετικού εξοπλισμού, για πολιτιστικές και άλλες δημοτικές εκδηλώσεις.

Όπως διευκρινίστηκε από τη δημοτική αρχή κατά τη συζήτηση του θέματος, ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αποδίδεται σε συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων και στον τρόπο κάλυψης των σχετικών αναγκών.

Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι ο Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας πραγματοποιείται ανά διετία και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό του 2027.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η ηχητική κάλυψη των σχολικών εκδηλώσεων δεν εντάσσεται στη συγκεκριμένη δαπάνη, καθώς οι σχολικές μονάδες διαχειρίζονται πλέον τις σχετικές ανάγκες μέσω των παγίων τους.

Επιπλέον, οι ανάγκες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων αντιμετωπίζονται σε ξεχωριστά τμήματα και δεν περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος αφορά αποκλειστικά τη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας.

Η εγκεκριμένη εισήγηση περιλαμβάνει συνολικά 14 τμήματα, που καλύπτουν μεταξύ άλλων τον εορτασμό των Θεοφανίων, την Υπαπαντή, τις πασχαλινές εκδηλώσεις, το Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ, δράσεις δημοτικών υπηρεσιών, εκδηλώσεις τουρισμού και αθλητισμού, καθώς και λοιπές εκδηλώσεις του Δήμου.

Τ.Αν.