Τη δημοτική αρχή Καλαμάτας γιατί πήρε τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα από τη Χαλκιδική, με απευθείας ανάθεση 16.159 ευρώ και όχι από τον Ταΰγετο, επικρίνει ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός.

Αναφέρει ότι “πέρυσι, το κεντρικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης μας προήλθε από τον Ταΰγετο. Φέτος, η δημοτική αρχή επιλέγει επιχείρηση από τη Χαλκιδική, κατευθύνοντας εκεί, με απευθείας ανάθεση και όχι διαγωνισμό, μια σημαντική δαπάνη, την ώρα που οι επαγγελματίες του Ταΰγετου αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανή την περιοχή τους”.

Ο κ. Χανδρινός υποστηρίζει ότι “οι υποσχέσεις της δημοτικής αρχής προς τους κατοίκους του Ταϋγέτου, της Αλαγονίας και των γύρω κοινοτήτων, ήταν, για ακόμη μια φορά, μεγάλα, ψεύτικα λόγια”.