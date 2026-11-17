Στο κεντρικό Δημαρχείο Καλαμάτας δρομολογείται η μεταφορά του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας, καθώς, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα δεν μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της δομής. Το ζήτημα προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, κατά τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή, με επίκεντρο την καταλληλότητα του νέου χώρου, τη διακριτικότητα που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των γυναικών, αλλά και τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των κοινωνικών δομών τα επόμενα χρόνια.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η εισήγηση για την τροποποίηση της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στον Δήμο Καλαμάτας», στο πλαίσιο του προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η τροποποίηση, που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή, προβλέπει την παράταση της λειτουργίας της δομής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, με ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης την 31η Μαΐου 2030, ενώ ο νέος προϋπολογισμός του υποέργου διαμορφώνεται στις 802.375 ευρώ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τη σχεδιαζόμενη μεταφορά, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, ανέφερε ότι εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες για την παραμονή της δομής στο υφιστάμενο κτίριο, ωστόσο, όπως υποστήριξε, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι τεχνικά εφικτή η συνέχιση της λειτουργίας της στον συγκεκριμένο χώρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη φιλοξενία του Κέντρου στο κεντρικό Δημαρχείο Καλαμάτας. Εξήγησε δε, ότι η διεπιστημονική ομάδα είναι απαραίτητο να λειτουργεί στον ίδιο χώρο, προκειμένου να διασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.

Όπως σημείωσε, το προσωπικό της δομής αποτελείται πλέον από πέντε άτομα, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας και εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στη σημασία των κοινωνικών δομών που λειτουργούν υπό τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου, αναφέροντας το Κέντρο Κοινότητας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και το Παράρτημα Ρομά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο εργασιακό καθεστώς του προσωπικού, επισημαίνοντας ότι περίπου το 70% των εργαζομένων στην Πρόνοια απασχολείται μέσω προγραμμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην εκκρεμότητα που αφορά το μέλλον των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς.

Ο αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι μετά το 2029 το ζήτημα της συνέχισης των κοινωνικών δομών μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα τεθεί σε νέα βάση.

Από την πλευρά της «Λαϊκής Συσπείρωσης», η δημοτική σύμβουλος Χριστίνα Καντζιλιέρη ανέδειξε την ανάγκη οι συγκεκριμένες κοινωνικές δομές να στελεχώνονται με μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Η ίδια έθεσε το ζήτημα της συνολικής αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών και στη στήριξή τους μετά από σοβαρά περιστατικά κακοποίησης.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την πρόσφατη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, θέτοντας ερωτήματα για το τι ακολουθεί για τα παιδιά που βρίσκονται αντιμέτωπα με τέτοιες τραυματικές καταστάσεις και για το κατά πόσο υπάρχει επαρκής οργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η κα. Καντζιλιέρη άσκησε παράλληλα κριτική στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας και χρηματοδότησης των συγκεκριμένων δομών, μεταφέροντας τη θέση της παράταξής της ότι τέτοιες υπηρεσίες θα έπρεπε να υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, με μόνιμη στελέχωση και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της κακοποίησης και τη στήριξη των θυμάτων την επόμενη ημέρα.

Κάλεσε, τέλος, τη δημοτική αρχή να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, πέρα από τη διαπίστωση των προβλημάτων.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι η δημοτική αρχή τάσσεται υπέρ της μόνιμης εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι ο Δήμος έχει υποβάλει πρόταση για την πρόσληψη 23 εργαζομένων, σε ειδικότητες όπως εργάτες, χειριστές μηχανημάτων και οδηγοί. Όπως ανέφερε, έχει εγκριθεί η διαδικασία για την πρώτη κατηγορία, που αφορά τους εργάτες εξωτερικών χώρων, ενώ προχωρά και η δεύτερη φάση.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), όπου, όπως επισήμανε, τονίστηκε η ανάγκη να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των κοινωνικών δομών των δήμων.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη μεταφορά του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, σημείωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικότερα το επόμενο διάστημα.

Την αντίθεση της παράταξής της στη σχεδιαζόμενη μεταφορά εξέφρασε η δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Ευγενία Κούβελα, υποστηρίζοντας ότι υπηρεσίες με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών δεν θα πρέπει να στεγάζονται σε χώρους με μεγάλη προσέλευση κοινού, όπως τα δημαρχεία.

Όπως επισήμανε, εφόσον το σημερινό κτίριο δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της δομής, θα πρέπει να αναζητηθεί ένας άλλος, κατάλληλος χώρος, ο οποίος θα εξασφαλίζει τόσο τις αναγκαίες συνθήκες εργασίας όσο και τη διακριτικότητα που απαιτείται για τις γυναίκες που απευθύνονται στο Κέντρο.

Η κα. Κούβελα υπογράμμισε ότι οι ίδιες οι εργαζόμενες της δομής είναι εκείνες που γνωρίζουν καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας και μπορούν να αξιολογήσουν ποιος χώρος είναι κατάλληλος για τη λειτουργία της.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε και την πρόσφατη αντίδραση-διαμαρτυρία που είχε πραγματοποιηθεί στο νέο Δημαρχείο για το ζήτημα της μεταστέγασης.

Παράλληλα, έθεσε το ευρύτερο ζήτημα της διατήρησης των κοινωνικών δομών στο μέλλον, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους μέσω των δήμων, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στα χρηματοδοτικά προγράμματα.