Έργο το οποίο είναι έτοιμο να ξεκινήσει, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η απομάκρυνση των κατασκευών από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται σε αυτή.
Να σημειώσουμε ότι το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 849.840,13 ευρώ και η χρηματοδότηση του από το Πράσινο Ταμείο είναι ύψους 332.825 ευρώ, ενώ η υπόλοιπη είναι από το Δήμο.
Επιβέποντες ορίστηκαν οι: Ευθυμία Γεωργίου, Τοπογράφος Αγρονόμος Μηχανικός ΠΕ, ως επιβλέπουσα μηχανικός με αντικείμενο για τις οικοδομικές- οδοποιίας υδραυλικές εργασίες. Σταυρούλα Κουρτέση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ως επιβλέπουσα μηχανικός στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Αριστέα Μαντζούνη βοηθός επιβλέπουσας.
Κ.Μπ.