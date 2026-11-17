Επιβλέποντες μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας ορίστηκαν με χθεσινή απόφαση του Δημάρχου Τριφυλίας Γεώργιου Λεβεντάκη για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας».

Έργο το οποίο είναι έτοιμο να ξεκινήσει, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η απομάκρυνση των κατασκευών από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται σε αυτή.

Να σημειώσουμε ότι το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 849.840,13 ευρώ και η χρηματοδότηση του από το Πράσινο Ταμείο είναι ύψους 332.825 ευρώ, ενώ η υπόλοιπη είναι από το Δήμο.

Επιβέποντες ορίστηκαν οι: Ευθυμία Γεωργίου, Τοπογράφος Αγρονόμος Μηχανικός ΠΕ, ως επιβλέπουσα μηχανικός με αντικείμενο για τις οικοδομικές- οδοποιίας υδραυλικές εργασίες. Σταυρούλα Κουρτέση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ως επιβλέπουσα μηχανικός στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Αριστέα Μαντζούνη βοηθός επιβλέπουσας.

Κ.Μπ.