Με καλό ρυθμό εξελίσσονται οι εργασίες ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά, στο κέντρο της Καλαμάτας, με το εργοτάξιο να επεκτείνεται σταδιακά στα επόμενα τμήματα.

Μιλώντας στην «Ε», ο εργολάβος Παναγιώτης Μπατσικούρας ανέφερε ότι, παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των εργασιών, κυρίως λόγω των υφιστάμενων υπόγειων δικτύων, το έργο βρίσκεται σε καλό δρόμο, με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες να αποτελούν σημαντικό σύμμαχο.

Όπως εξήγησε, στην παρούσα φάση το εργοτάξιο πρόκειται να κινηθεί στο τμήμα από την Καίσαρη έως την Αριστοδήμου και στη συνέχεια να επεκταθεί βόρεια της Αναγνωσταρά, προς το ύψος του Πνευματικού Κέντρου.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την περίοδο των Χριστουγέννων, με τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων να διαμορφώνεται έτσι ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο τα προβλήματα στην πρόσβαση και την κυκλοφορία στο εμπορικό κέντρο. Όπως εξήγησε ο κ. Μπατσικούρας, προτεραιότητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των πεζών και των οχημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των καταστημάτων κατά την εορταστική περίοδο, όταν η κίνηση στην αγορά αναμένεται αυξημένη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ικανοποιητικούς τους μέχρι σήμερα ρυθμούς εκτέλεσης, παρά και τη διακοπή των εργασιών που σημειώθηκε το καλοκαίρι. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι, εφόσον οι συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές και δεν προκύψουν σημαντικά απρόοπτα, το έργο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τη νέα προθεσμία της 16ης Αυγούστου 2027, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα.

Η ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη αφορά το τμήμα έως την οδό Καίσαρη, η δεύτερη εκτείνεται από την Καίσαρη έως την Κολοκοτρώνη και η τρίτη από την Κολοκοτρώνη έως την 23ης Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στα τμήματα όπου εκτελούνται εργασίες. Ωστόσο, ο σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή απόδοση στην κυκλοφορία επιμέρους σημείων και κυρίως διασταυρώσεων που ολοκληρώνονται νωρίτερα, προκειμένου να περιορίζεται η ταλαιπωρία κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών.

Η ίδια λογική αναμένεται να ακολουθηθεί και κατά την εορταστική περίοδο.

Το έργο υλοποιείται βάσει της εγκεκριμένης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και έχει προϋπολογισμό 950.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ανάδοχος είναι η εταιρεία «Τεχνική Έργων Α.Ε.», με έκπτωση 3,10%, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το «Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027».

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΟΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Πέρα από την εξέλιξη των εργασιών, προβληματισμό προκαλεί σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής η σημαντική μείωση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης που συνεπάγεται η ανάπλαση.

Η μελέτη προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ασφαλέστερη μετακίνηση των πεζών. Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση εσοχών κατάλληλου μήκους για την προσωρινή στάση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες που μίλησαν στην «Ε», οι θέσεις στάθμευσης που απομένουν στην οδό Αναγνωσταρά είναι πλέον ελάχιστες, γεγονός που εκτιμούν ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη έντονο πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο της Καλαμάτας.

Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι η ανάπλαση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής, καθώς τα πεζοδρόμια σε αρκετά σημεία βρίσκονται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, δυσχεραίνοντας την ασφαλή και άνετη διέλευση των πεζών.

Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου θα πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στάθμευση, προκειμένου να μη δημιουργηθούν πρόσθετες δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς.

Όπως τονίζουν, απαιτείται μια γενναία απόφαση από τη δημοτική αρχή για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος στο κέντρο, με λύσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των πελατών και θα στηρίζουν την εμπορική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο τόσο για την πρόοδο της ανάπλασης όσο και για τη διαχείριση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι γιορτές και αυξάνονται οι ανάγκες εξυπηρέτησης της τοπικής αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, τονίστηκε η ανάγκη να μη διακοπούν οι εργασίες, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος στην εξέλιξη του έργου.

Τ.Αν.