Τον τίτλο της «Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2027» διεκδικεί ο Δήμος Καλαμάτας, καταθέτοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση που φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και δημιουργικής έκφρασης και να αναδείξει την πόλη σε σημείο αναφοράς για τη νεολαία.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής δημοσιοποιημένες πληροφορίες, ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση του τίτλου έχουν εκδηλώσει, μεταξύ άλλων, οι Δήμοι Πειραιά, Παπάγου - Χολαργού, Σαλαμίνας και Σικυωνίων.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, η οποία θα υποβάλει την εισήγησή της στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, βάσει των κριτηρίων της επίσημης πρόσκλησης. Η ανακήρυξη της «Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2027» προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους, ενώ στη διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται πρόσθετη μοριοδότηση για μικρούς, μεσαίους, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.

Μιλώντας στην «Ε», ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στον Δεκέμβριο, επισημαίνοντας ότι καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση θα διαδραματίσουν κυρίως οι δράσεις που προτείνει κάθε δήμος.

Η πρόταση της Καλαμάτας περιλαμβάνει συνολικά 36 δράσεις, οργανωμένες σε έξι θεματικούς άξονες, με ορίζοντα υλοποίησης ολόκληρο το 2027.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 167.000 ευρώ, με τον Δήμο Καλαμάτας να προτίθεται να συνεισφέρει έως 37.000 ευρώ από ίδιους πόρους, εφόσον αναδειχθεί νικητής.

Ο θεσμός προβλέπει επιχορήγηση έως 80.000 ευρώ για τον δήμο που θα κατακτήσει τον τίτλο, ενώ στο χρηματοδοτικό σχέδιο της Καλαμάτας περιλαμβάνονται επιπλέον 35.000 ευρώ που έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω του Youth Climate Action Fund. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συνεργασιών και χορηγιών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκονται η ενεργός συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η κοινωνική συμπερίληψη, ο πολιτισμός, η ενίσχυση των ευρωπαϊκών συνεργασιών και η επαγγελματική ανάπτυξη.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΕΩΣ ΤΟ KALAMATA YOUTH FORUM

Μεταξύ των προτεινόμενων δράσεων ξεχωρίζει το τετραήμερο Κλιματικό Φεστιβάλ Νεολαίας, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2027. Στο ίδιο πλαίσιο σχεδιάζονται πρωτοβουλίες για την προστασία των παραλιών και του Ταϋγέτου, την ανακύκλωση και την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης νεανικά φεστιβάλ, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια κινηματογράφου και θεάτρου, αθλητικές διοργανώσεις, δράσεις για άτομα με αναπηρία, καθώς και πρωτοβουλίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εξωστρέφεια, με συναντήσεις νέων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το Kalamata Youth Forum 2027, που προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2027 και φιλοδοξεί να φέρει στην πόλη εκπροσώπους Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας από ολόκληρη τη χώρα.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Αναφερόμενη στον θεσμό, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε, με δήλωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου, ότι η «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας» αποτελεί κίνητρο για τους δήμους να σχεδιάσουν πολιτικές με τη συμμετοχή της νέας γενιάς.

«Θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να έχουν χώρο, λόγο και ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Να συμμετέχουν στον σχεδιασμό δράσεων, να προτείνουν λύσεις, να δημιουργούν, να διεκδικούν και να βλέπουν τις ιδέες τους να γίνονται πράξη στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός επισήμανε ακόμη ότι στόχος είναι η στήριξη δήμων που αναπτύσσουν πολιτικές νεολαίας με συνέχεια και μετρήσιμα αποτελέσματα, υπενθυμίζοντας τη δυνατότητα επιχορήγησης για τον δήμο που θα αναδειχθεί νικητής.

ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 2026

Η φετινή διεκδίκηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Καλαμάτα, καθώς ο Δήμος είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στην αντίστοιχη διαδικασία για το 2026.

Τότε, ο τίτλος απονεμήθηκε στον Δήμο Θέρμης, ο οποίος είχε θέσει υποψηφιότητα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καταφέρνοντας τελικά να αναδειχθεί «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026».

Η δεύτερη θέση που κατέκτησε η Καλαμάτα στην περσινή διεκδίκηση έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για τη φετινή προσπάθεια, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση συμβάλλει και η ουσιαστική και δραστήρια παρουσία του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας στα κοινά της πόλης, μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία.

Τ.Αν.