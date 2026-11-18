Στην κατακύρωση της ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων, δημοτικών κτιρίων και αθλητικών χώρων προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, εγκρίνοντας τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης, ανάδοχος αναδεικνύεται ο Χρήστος Λαγογιάννης, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου ανέρχεται σε 86.254,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και κρίθηκε σύμφωνη με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου.

Πριν από την κατακύρωση, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν στοιχεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, απόσπασμα ποινικού μητρώου και οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις.

Η σύμβαση προβλέπεται να έχει διάρκεια έως τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα ολοκλήρωσης νωρίτερα, εφόσον περατωθεί η διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού που αφορά τη μίσθωση των υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη ανάθεση εντάσσεται στις ενέργειες του Δήμου Καλαμάτας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σε δημοτικές εγκαταστάσεις και αθλητικούς χώρους, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Για το ιστορικό της υπόθεσης, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, υπενθύμισε ότι είχε προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, από την οποία προέκυψε ανάδοχος με σημαντικό ποσοστό έκπτωσης. Ωστόσο, στη συνέχεια κατατέθηκε ένσταση κατά του αναδόχου, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όπως εξήγησε, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας, ο Δήμος προχώρησε σε απευθείας ανάθεση, διατηρώντας την τιμή που είχε προκύψει από την έκπτωση του διαγωνισμού, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εκδικαστούν οι ενστάσεις.

Τ.Αν.