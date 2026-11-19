Το επόμενο διάστημα θα επανεκκινήσουν οι εργασίες στον κλειστό διαδημοτικό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Καλαμάτας – Μεσσήνης και στο Πράσινο Σημείο του Δήμου Καλαμάτας, που κατασκευάζονται σε περιοχή κοντά στον Βιολογικό Καθαρισμό.

Αυτό επισήμανε στην “Ε” ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μας, για τις σημαντικές αυτές υποδομές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το 2025.

Ο κ. Βασιλόπουλος παρατήρησε ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή τους με τη μεταφορά των χρημάτων στο νέο ΕΣΠΑ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και η κατασκευή τους θα προχωρήσει κανονικά.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 υπογράφηκε σε πανηγυρικό κλίμα στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, η σύμβαση για την κατασκευή 7 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ανάδοχο την εταιρεία “Aktor”. Μεταξύ αυτών και ο σύγχρονος κλειστός διαδημοτικός ΣΜΑ Καλαμάτας και Μεσσήνης, προϋπολογισμού 1.990.000 ευρώ, που προβλέπεται να είναι ενεργειακά αυτόνομος, καθώς θα κατασκευαστεί φωτοβολταϊκό και αποθήκευση με μπαταρίες, για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Ο ΣΜΑ θα έχει τρεις χοάνες και η 3η θα είναι για τα ανακυκλώσιμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με παλιότερη ενημέρωσή μας από τον ΦΟΔΣΑ, απαιτείται να γίνει γεωλογική μελέτη, καθώς η περιοχή είναι βάλτος με εναποθέσεις αδρανών υλικών τα προηγούμενα χρόνια. Η μελέτη θα δείξει πώς πρέπει να γίνουν οι θεμελιώσεις και αν χρειαστεί να γίνει εξυγίανση του εδάφους.

Τα οφέλη για τους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης θα είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς και τα λιγότερα δρομολόγια στη μονάδα επεξεργασίας της Καλλιρρόης, με μεγάλα οχήματα (πρες κοντέινερ) μειώνοντας σημαντικά τα έξοδα καυσίμων, τη φθορά του στόλου και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Συνολικά, το έργο αφορά την κατασκευή 7 ΣΜΑ, προϋπολογισμού 7,4 εκ. ευρώ. Πέρα από τον κλειστό διαδημοτικό Καλαμάτας – Μεσσήνης, οι άλλοι Σταθμοί είναι: Των Δήμων Δυτικής Μάνης (στη θέση “Δύο Πέτρες”, στο Προσήλιο), Ελαφονήσου (εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου), Μονεμβασιάς (στη θέση “Χέρωμα” εκτός σχεδίου Κοινότητας Αγίων Αποστόλων στη Δημοτική Ενότητα Βοιών), Νότιας Κυνουρίας (στη θέση “Τσουμιάς” εκτός σχεδίου του Λεωνιδίου), Βόρειας Κυνουρίας (στη θέση “Καραχασάνι” εκτός ορίου οικισμού Άστρους) και Λουτρακίου - Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων (στους Αγίους Θεοδώρους).

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Μπροστά από τον χώρο του ΣΜΑ κατασκευάζεται το Πράσινο Σημείο του Δήμου Καλαμάτας.

Στον χώρο έχουν γίνει κατασκευές που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και πολύ καιρό. Ο δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι θα χρειαστεί επικαιροποίηση της μελέτης για τον εξοπλισμό και ολοκλήρωση της κατασκευής με την αποπληρωμή τιμολογίων. “Υπάρχουν εκκρεμότητες που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από το 2021”, παρατήρησε ο κ. Βασιλόπουλος.

Με την ίδια χρηματοδότηση, όπως ενημέρωσε πρόσφατα στη Δημοτική Επιτροπή, έχει εξασφαλιστεί η προμήθεια εξοπλισμού (πρες κοντέινερ) του κλειστού διαδημοτικού ΣΜΑ και του Πράσινου Σημείου της Καλαμάτας, του ενός από τα δύο που θα κατασκευαστούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Εκεί οι δημότες θα μπορούν να παραδίδουν οργανωμένα και με ασφάλεια χρήσιμα υλικά, όπως χαρτί - χαρτόνι, γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες, βρώσιμα λίπη και έλαια, ογκώδη υλικά, πράσινα απόβλητα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Με αυτό τον τρόπο σημαντικές ποσότητες προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρήσιμων υλικών θα μπορούν να συγκεντρώνονται και να αποθηκεύονται προσωρινά στο Πράσινο Σημείο και κατόπιν να προωθούνται προς εργασίες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης - ανάκτησης ή άλλες προκαταρτικές εργασίες.