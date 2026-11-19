Κλειστό τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα παραμείνει το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας από την Παρασκευή 20 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, λόγω εργασιών στον νέο φωτισμό της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, στο διάστημα αυτό θα γίνουν μετρήσεις, έλεγχοι και ρυθμίσεις του νέου συστήματος φωτισμού.

Τις ώρες των εργασιών, αθλητές, σύλλογοι και πολίτες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον στίβο.