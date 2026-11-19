Στον έλεγχο των δικαιολογητικών προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Δημοτικό Κοινωνικό Συσσίτιο.

Η προθεσμία έληξε στις 31 Οκτωβρίου και, όπως ανέφερε στην «Ε» ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, υποβλήθηκαν 245 αιτήσεις για το Παντοπωλείο και 95 για το Συσσίτιο.

Βασικά κριτήρια για την ένταξη στις δύο δομές ήταν το ετήσιο καθαρό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων. Συνεκτιμώνται επίσης η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, τυχόν προβλήματα υγείας ή αναπηρίες, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από την κοινωνική έρευνα. Νέα αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όφειλαν να υποβάλουν και όσοι είχαν εγκριθεί σε προηγούμενη περίοδο.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, οι αιτήσεις για το Παντοπωλείο κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη καταγραφή. Ο ίδιος μάλιστα, ανέφερε ότι έχει ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων της δομής. Όσοι δεν ενταχθούν στο Παντοπωλείο, πρόσθεσε, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Συσσίτιο ως δεύτερη επιλογή.

Για το Συσσίτιο, ο ίδιος σημείωσε ότι οι αιτήσεις ήταν λιγότερες σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή και εκτίμησε ότι θα ικανοποιηθούν όλες. Οπως ανέφερε, οι κοινωνικοί λειτουργοί εξετάζουν επιπλέον περιπτώσεις δημοτών που χρειάζονται στήριξη και δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ολοκληρώσουν κάθε φορά τη διαδικασία εγγραφής.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Παράλληλα, στη Δημοτική Επιτροπή αναμένεται να εισαχθεί σύντομα η εισήγηση για την καθιερωμένη διανομή κρέατος ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, για την υποβολή αιτήσεων θα δοθεί προθεσμία δέκα ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Κοινωνικό Συσσίτιο λειτουργεί καθημερινά, ακόμη και τις αργίες. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, καθώς εξασφαλίζει καθημερινό γεύμα σε δημότες που το έχουν ανάγκη.