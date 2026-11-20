Τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, όπως και τη ρύθμιση ευέλικτης προσέλευσης, διαλείμματος και διαδικασιών παρακολούθησης του χρόνου εργασία.

Πιο συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη απόφαση σημειώνεται ότι εγκρίνει το διοικητικό και λειτουργικό πλαίσιο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.

Καθορίζει την υποχρεωτική σήμανση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κατά την πραγματική έναρξη και λήξη της ημερήσιας εργασίας, για το σύνολο των εργαζομένων της Επιχείρησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέτρου, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων περιπτώσεων και εξαιρέσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η εξαίρεση εργαζομένων από την υποχρέωση σήμανσης πραγματοποιείται αποκλειστικά εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, κατόπιν εξατομικευμένης τεκμηρίωσης και, όπου απαιτείται, προηγούμενης έγγραφης νομικής γνωμοδότησης.

Εγκρίνει την εφαρμογή ευέλικτης προσέλευσης διάρκειας τριάντα λεπτών για το προσωπικό της Επιχείρησης με δηλωμένη ώρα έναρξης εργασίας την 07:00 π.μ., ήτοι από 07:00 έως 07:30 π.μ., με αντίστοιχη χρονική μετατόπιση της ώρας αποχώρησης, υπό την προϋπόθεση της συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ημερήσιου χρόνου εργασίας.

Εγκρίνει τη χορήγηση ημερήσιου διαλείμματος διάρκειας δεκαπέντε έως τριάντα λεπτών, όταν ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις τέσσερις συνεχόμενες ώρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η ακριβής διάρκεια και ο τρόπος χορήγησης του διαλείμματος ανά κατηγορία προσωπικού θα καθοριστούν βάσει των ισχυουσών εργασιακών ρυθμίσεων και των λειτουργικών αναγκών της Επιχείρησης, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης του Διοικητικού Τμήματος και έγκρισης από το αρμόδιο όργανο.

Κ.Μπ.