Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Παρέμβαση Καφαντάρη για στήριξη των νησιών

Ο Μεσσήνιος γενικός γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Δημήτρης Καφαντάρης εκπροσώπησε την Ελληνική Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Bridging the Gap: Responding to Connectivity and Tourism Challenges for Resilient European Islands», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, και διοργάνωσε ο Αντιπρόεδρος της Διακομματικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου SEArica, Ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης.