Δήμος Καλαμάτας: 19.000 πολίτες εξυπηρέτησε η Διεύθυνση Πρόνοιας το 2025

Τους 19.000 ξεπέρασαν το περασμένο έτος οι εξυπηρετούμενοι από το σύνολο των υπηρεσιών και δομών του Δήμου Καλαμάτας που είναι ενταγμένες ή λειτουργούν με την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, κατά το έτος 2025, διανεμήθηκαν περί τις 50.000 μερίδες φαγητού μέσω του Δημοτικού Συσσιτίου στις δικαιούχες οικογένειες, καθώς επίσης υποστηρίχθηκαν έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (παροχή φαγητού σε μετανάστες κ.λπ.). 170 οικογένειες ή 425 άτομα υποστηρίζονται τακτικά (δύο φορές το μήνα) από το Δημοτικό Παντοπωλείο, 1.100 ήταν οι ωφελούμενοι από το Δημοτικό Φαρμακείο, 230 πολίτες επισκέφτηκαν το Δημοτικό Ιατρείο, ενώ διανεμήθηκαν 2.375 κιλά κρέατος κατά την περίοδο του Πάσχα και των Χριστουγέννων.

Επίσης, συνεχίζεται η λειτουργία του συνόλου των κοινωνικών δομών του Δήμου (Α’ & Β’ ΛΕΦΑΠ, Κέντρο Κοινότητας, Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα, Κέντρο Κοινότητας – παράρτημα Ρομά, παιδική κατασκήνωση Αγ. Μαρίνας Ταϋγέτου κ.ά.). Επιπλέον, μέσω του ΚΔΑΠμΕΑ εξυπηρετούνται 50 ωφελούμενοι. Στις προνοιακές δομές προστέθηκε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Καλαμάτας. Το ΚΗΦΗ ξεκίνησε την λειτουργία του εντός του 2025, με στόχο να παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Το Κ.Η.Φ.Η. έχει δυναμικότητα εξυπηρέτησης πενήντα ατόμων σε δύο βάρδιες και ήδη παρέχει τις υπηρεσίες του στους πρώτους είκοσι που έχουν εγγραφεί. Στελεχώνεται με δέκα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Πελοποννήσου 2021-2027.