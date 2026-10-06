Επιτροπή Φυσικών Πόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών: Εγκρίθηκε η γνωμοδότηση Καφαντάρη για τις πυρκαγιές

Ομόφωνα εγκρίθηκε η γνωμοδότηση του γ.γ. της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη για τις δασικές πυρκαγιές, από την Επιτροπή Φυσικών Πόρων (NAT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Η γνωμοδότηση του Δ. Καφαντάρη για την “Ολοκληρωμένη διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών” εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 2 Οκτωβρίου, στο Τολέδο της Ισπανίας.

Η γνωμοδότηση η οποία αναμένεται να επικυρωθεί τον Δεκέμβριο από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για μια ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στις δασικές πυρκαγιές, με έμφαση στην πρόληψη, την ετοιμότητα, την αποτελεσματική συνεργασία και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Καφαντάρης, ως εισηγητής της γνωμοδότησης, υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης από τη λογική της καταστολής στη διαχείριση του κινδύνου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τους Δήμους και τις Περιφέρειες να έχουν ουσιαστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

“Οφείλουμε να μεταβούμε άμεσα από το «σβήνω τη φωτιά» στο «διαχειρίζομαι τον κίνδυνο όλο τον χρόνο»”, σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι “η επιτυχία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τις δασικές πυρκαγιές δεν πρέπει να μετριέται μόνο με αριθμούς, μέσα ή μηχανισμούς, αλλά με τις καταστροφές που καταφέρνουμε να αποτρέψουμε, με τις κοινωνίες που κάνουμε ασφαλέστερες και, κυρίως, με τις ανθρώπινες ζωές που προστατεύουμε”.

Στην εισήγησή του τόνισε ότι η νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο: Πρόληψη, Ετοιμότητα, Αντιμετώπιση και Ανάκαμψη, με την πρόληψη να βρίσκεται στο επίκεντρο και να αποτελεί μόνιμη πολιτική, όχι εποχική αντίδραση απέναντι στον κίνδυνο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας των δασών με έργα, ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, ενσωμάτωσης του κινδύνου δασικών πυρκαγιών στον

χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και λήψης αποφάσεων με βάση συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύνδεση της προστασίας των δασών με τη βιωσιμότητα της υπαίθρου, επισημαίνοντας ότι “για να προστατεύσουμε τα δάση μας, πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή την ύπαιθρό μας”. Όπως σημείωσε, η εγκατάλειψη της υπαίθρου δεν αποτελεί πλέον μόνο δημογραφικό ή αναπτυξιακό ζήτημα, αλλά και ζήτημα πολιτικής προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται καθημερινά τη γη- γεωργοί, κτηνοτρόφοι, παραγωγοί δασοκομικών προϊόντων και τοπικές κοινωνίες- δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο τους και να συνοδευτεί από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για πρακτικές που συμβάλλουν στη διαχείριση και αποκατάσταση της φύσης, με ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Κεντρική θέση στη γνωμοδότηση κατέχει ο ρόλος της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καφαντάρης, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν μπορούν να βρίσκονται στο τέλος της αλυσίδας των αποφάσεων, αλλά πρέπει να συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Για την ΚΕΔΕ η ενίσχυση της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας αποτελεί ζήτημα άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα της υπαίθρου και την ανθεκτικότητα των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, ο γ.γ. της ΚΕΔΕ πρότεινε να εξεταστεί η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η γνωμοδότηση μπορεί να αποτελέσει το έρεισμα για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κουλτούρα πρόληψης και ανθεκτικότητας. “Με σύμμαχο τις τοπικές κοινωνίες, είναι βέβαιο ότι θα καταφέρουμε να γυρίσουμε σελίδα και να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Ένα μέλλον όπως μας αξίζει”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καφαντάρης.