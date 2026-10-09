Το όνομα του Μεσσήνιου πρώην δημάρχου Θεόδωρου Δημητρακόπουλου σε χώρο πολιτισμού στο Περιστέρι

Μια ξεχωριστή τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μεσσήνιο πρώην δήμαρχο Περιστερίου, Θεόδωρο Δημητρακόπουλο, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., στο ΚΥΒΕ Περιστερίου.

Ο Δήμος Περιστερίου τιμά τον Θεόδωρο Δημητρακόπουλο, δίνοντας το όνομά του στον νέο Πολυχώρο Πολιτισμού της πόλης, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προσφορά και τη διαδρομή του στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η εκδήλωση ονοματοδοσίας θα πραγματοποιηθεί παρουσία του δημάρχου Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, στο ΚΥΒΕ, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 1.

Στην εκδήλωση θα δώσει το «παρών» σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής, συμμετέχοντας στην τιμητική αυτή πρωτοβουλία για έναν άνθρωπο με καταγωγή από τη Μεσσηνία, που συνέδεσε το όνομά του με την αυτοδιοικητική ιστορία του Περιστερίου.

Ο Σύλλογος Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους Μεσσήνιους της περιοχής, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο, να παρευρεθούν στην εκδήλωση και να τιμήσουν τον Θεόδωρο Δημητρακόπουλο για την προσφορά και το έργο του.