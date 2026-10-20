Για δήμαρχος Μεσσήνης ο Νίκος Χονδρός

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, την Κυριακή πραγματοποιήθηκε συνάντηση του συνδυασμού στο Δημαρχείο Μεσσήνης, με σκοπό να συζητηθεί η κάθοδος στις εκλογές του 2028 και να ανοίξει η συζήτηση για το πρόσωπο, που θα επιλεγεί ως υποψήφιος δήμαρχος και τεθεί αντιμέτωπος στον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο.
Στη συνάντηση μετείχαν δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη του συνδυασμού – υποψήφιοι στις προηγούμενες εκλογές και λιγοστοί πολίτες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κι εφόσον δεν εκφράστηκε πρόθεση από κάποιον σύμβουλο, ο Ν. Χονδρός εκδήλωσε την επιθυμία να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος – επικεφαλής της παράταξης.
Γ.Σ.