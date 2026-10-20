Για δήμαρχος Μεσσήνης ο Νίκος Χονδρός

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ανδρούσας Νίκος Χονδρός δήλωσε “παρών” ακόμα και για τη θέση του υποψηφίου δημάρχου Μεσσήνης, από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, που στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 είχε κατέλθει με επικεφαλής τον τέως δήμαρχο Γιώργο Τσώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, την Κυριακή πραγματοποιήθηκε συνάντηση του συνδυασμού στο Δημαρχείο Μεσσήνης, με σκοπό να συζητηθεί η κάθοδος στις εκλογές του 2028 και να ανοίξει η συζήτηση για το πρόσωπο, που θα επιλεγεί ως υποψήφιος δήμαρχος και τεθεί αντιμέτωπος στον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο.

Στη συνάντηση μετείχαν δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη του συνδυασμού – υποψήφιοι στις προηγούμενες εκλογές και λιγοστοί πολίτες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κι εφόσον δεν εκφράστηκε πρόθεση από κάποιον σύμβουλο, ο Ν. Χονδρός εκδήλωσε την επιθυμία να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος – επικεφαλής της παράταξης.

Γ.Σ.