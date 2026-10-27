Προσπάθεια επιτάχυνσης ψηφιακού μετασχηματισμού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου με τους γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός.

Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης κοινών ψηφιακών εφαρμογών, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της κοινής ψηφιακής πύλης 7ad.gov.gr, ώστε να εξελιχθεί σε ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων για τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών με τη δημόσια διοίκηση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών.