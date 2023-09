Θέμα του συνεδρίου, οι εργασίες του οποίου θα λάβουν χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας -και θα αρχίσουν στις 9.30 το πρωί-, είναι “Η προσέγγιση GreenBuilding – Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων με τη συμμετοχή των χρηστών / Minimizing Energy Consumption for Green Buildings Respecting Present Uses and Public Needs”.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι δημόσιων φορέων από Μεσογειακές χώρες – εταίρους του πιο πάνω ευρωπαϊκού προγράμματος.