Νίκας για “καθαρή” ενέργεια και περιβάλλον

Μιλώντας στο εν λόγω συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου -επικεφαλής εταίρος του πιο πάνω έργου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ENI CBC Med 2014 – 2020 Mediterranean Sea Basin Programme- ο περιφερειάρχης Π. Νίκας τόνισε ότι μέσα από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ενωσης διατέθηκαν 300.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του διοικητηρίου της λακωνικής πρωτεύουσας, έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί και απομένει πλέον η διασύνδεση αυτού του αναβαθμισμένου ενεργειακά κτηρίου με το σύστημα διανομής του ΔΕΔΔΗΕ ((Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

“Παρόμοιο έργο εξελίσσεται αυτή την εποχή και στο διοικητήριο της Π.Ε. Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, το οποίο χρηματοδοτείται με εθνικούς πόρους όμως” δήλωσε ο Π. Νίκας, παρατηρώντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα ο ενεργειακός εκσυγχρονισμός πρωτίστως των δημοσίων κτηρίων στη χώρα μας, ώστε να ακολουθήσουν και οι ιδιώτες.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας αναφέρθηκε και στις δράσεις της Περιφέρειας για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, σημειώνοντας ότι πρόσφατα η Περιφέρεια Πελοποννήσου βραβεύθηκε για την προσπάθειά της στον χώρο της “καθαρής” ενέργειας:

“Ενα από τα 9 συνολικά βραβεία που έλαβε πρόσφατα η περιφερειακή Αρχή για πρωτοποριακές και καινοτόμες ενέργειες σε διάφορους τομείς, αφορούσε και στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς πλέον διαθέτει 12 τέτοια οχήματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών” υπογράμμισε ο περιφερειάρχης, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι πολύ σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και της ΔΕΗ για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης στο οδικό της δίκτυο.

Επιπλέον, o Π. Νίκας τόνισε πως η Περιφέρεια Πελοποννήσου -που συμμετέχει στην πρωτοβουλία Clean Hydrogen της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μαζί με 14 ακόμα Περιφέρειες από Γαλλία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία- συμμετέχει ως εταίρος στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο “Trieres” (Τρίηρης) που αποσκοπεί στην δημιουργία στην περιοχή του Ισθμού “κοιλάδας Υδρογόνου” με γεωγραφική αναφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Αλλοι εταίροι είναι η Motor Oil Hellas, ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας Πατρών, η Watermelon Consulting κ.α.

Καταλήγοντας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας ευχαρίστησε τους συνεργάτες του -σε πολιτικό και τεχνικό/διοικητικό επίπεδο- για την αίσια κατάληξη του έργου GreenBuilding.



ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Θέμα του σημερινού συνεδρίου κεφαλαιοποίησης του ευρωπαϊκού έργου GreenBuilding, που πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο της Π.Ε. Λακων΄θας, στη Σπάρτη, ήταν “Η προσέγγιση GreenBuilding – Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων με τη συμμετοχή των χρηστών / Minimizing Energy Consumption for Green Buildings Respecting Present Uses and Public Needs”.

Το έργο GreenBuilding συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ), μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας για τη Μεσόγειο Θάλασσα (ENI CBC Med) 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός όλου του έργου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου 2019 έχει διάρκεια 4 έτη και ολοκληρώνεται στις 30 του ερχόμενου Νοεμβρίου, ενώ ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται σε 511.000 ευρώ.

Στο συνέδριο -τις εργασίες του οποίου συντόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” Νίκος Φοίφας- συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων φορέων από Μεσογειακές χώρες – εταίρους του πιο πάνω ευρωπαϊκού προγράμματος και συγκεκριμένα από, α) την Περιφέρεια Πελοποννήσου ως επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας GreenBuilding, β) το Πανεπιστήμιο Πατρών, γ) το Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας στην Ισπανία, δ) τον Δήμος Μουχτάρα στον Λίβανο, ε) την Εταιρεία Διαχείρισης της Τεχνόπολης Borj Cedria στην Τυνησία, στ) το Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιορδανίας και ζ) τον ευρύτερο Δήμο της Ιρμπίντ στην Ιορδανία.



ΤΟ ΕΡΓΟ GREENBUILDING

Το έργο Green building ENI CBC MED 2014 – 2020 αφορούσε σε δράσεις για να μετατραπούν σε “πράσινα” και βιώσιμα τρία κτήρια δημόσιας διοίκησης σε ισάριθμες χώρες εταίρους.

Οι δράσεις και οι στόχοι έργου ήταν, ειδικότερα:

1. Να σχεδιάσει και να υποστηρίξει 3 αποδοτικές ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κτηρίων, ένα στην Ελλάδα, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

(το κτήριο της Π.Ε. Λακωνίας), ένα στην Τυνησία και ένα στην Ιορδανία, με σεβασμό στις χρήσεις των κτηρίων και τις δημόσιες ανάγκες. Παράλληλα δε να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των αναβαθμίσεων μέσω συσκευών μέτρησης ενέργειας.

2. Να προωθήσει την οικολογική χρήση των δημόσιων κτηρίων, τηρώντας την παραδοσιακή τους χρήση και τον κοινωνικό τους ρόλο, αλλάζοντας σε πιο φιλικό προς το περιβάλλον, τον τρόπο σκέψης των χρηστών του κτηρίου και της κοινωνίας.

3. Να προσδιορίσει οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις ενεργειακής αναβάθμισης και θα ενισχύσει τις διαδικασίες μάθησης, διασφαλίζοντας έτσι τη βιώσιμη μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

4. Να παρέχει πρωτοποριακά σχέδια και μέτρα αναβάθμισης των κτηρίων για την αύξηση της ικανότητας των δημόσιων ιδρυμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

5. Να ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, που είναι απαραίτητη για τις δραστηριότητες αναβάθμισης υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

6. Να σχεδιάσει και θα εφαρμόσει βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές σε υψηλά επίπεδα αποφάσεων, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή απόδοση μεταξύ των χωρών της Μεσογείου (Ευρωπαϊκών και μη).