Δράση για τουριστική προβολή της Πελοποννήσου από την Περιφέρεια

Τα ταξίδια διοργανώθηκαν σε συνέχεια της συμμετοχής της Περιφέρειας στην κορυφαία διεθνή διοργάνωση Β2Β τουριστικών συναντήσεων “This is Athens Agora”, που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Απριλίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας «Η στρατηγική αυτή συνέργεια ενισχύει τη διεθνή προβολή της Πελοποννήσου, προσδίδει προστιθέμενη αξία στα προγράμματα των hosted buyers και αναδεικνύει τον θεματικό τουρισμό ως βασικό πυλώνα της τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας.

Οι διεθνείς tour operators που συμμετείχαν προέρχονταν από στρατηγικές αγορές όπως η Βόρεια Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Κίνα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανακάλυψη αυθεντικών εμπειριών πέρα από τα καθιερωμένα .

Στόχος ήταν η ανάδειξη θεματικών διαδρομών και εμπειριών που λειτουργούν ως γέφυρα σύνδεσης με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (AIA), την κύρια πύλη εισόδου επισκεπτών στη χώρα, ενισχύοντας την ελκυστικότητα της Πελοποννήσου ως ποιοτικού, αυθεντικού και βιώσιμου προορισμού.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των ταξιδιών είχαν:

Η Κορινθία και η Αργολίδα, ως πολιτιστικοί προορισμοί με εξαιρετική προσβασιμότητα.

Η Μονεμβασία και η ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας, με τη μοναδική φυσική και αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Η Πύλος και η ευρύτερη Μεσσηνία, ως προορισμός υψηλής γαστρονομικής και φυσιολατρικής αξίας, με παγκόσμια προβολή μέσω της πρόσφατης κινηματογραφικής παραγωγής “Οδύσσεια” του Christopher Nolan.

Με κεντρική επιδίωξη την ανάδειξη της ποικιλομορφίας, της αυθεντικότητας και της βιωματικών εμπειριών κάθε γωνιάς της Πελοποννήσου, η Περιφέρεια σχεδίασε και υλοποίησε τρία θεματικά ταξίδια εξοικείωσης για 21 διεθνείς hosted buyers:

FAM Trip #1: From Pylos to Ancient Messene – A Journey of Culture and Flavors (Μεσσηνία)

Το ταξίδι ξεκίνησε από την ιστορική Πύλο με περιήγηση στο Νιόκαστρο και θαλάσσια εξερεύνηση του κόλπου του Ναυαρίνου και των νησίδων των Οινουσσών. Ακολούθησαν επισκέψεις στο Κάστρο της Μεθώνης και στην Αρχαία Μεσσήνη. Το πρόγραμμα περιλάμβανε γευσιγνωσία ελαιολάδου, γαστρονομικές εμπειρίες σε επιλεγμένα εστιατόρια και διαμονή σε καταλύματα που προβάλλουν τη μεσσηνιακή φιλοξενία. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών του Μουσείου Καρέλια, στην Καλαμάτα.

FAM Trip #2: UNESCO Wonders and Nemea’s Wine – A Timeless Journey through Corinth, Mycenae, and Romantic Nafplio (Κορινθία – Αργολίδα)

Η διαδρομή περιλάμβανε αρχικά τον Ισθμό της Κορίνθου, επίσκεψη στην Αρχαία Νεμέα και σε σύγχρονο οινοποιείο της περιοχής. Στη συνέχεια, οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στις Μυκήνες, στο Παλαμήδι, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, και περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου. Η εμπειρία πλαισιώθηκε από γαστρονομικά δείπνα και φιλοξενία σε καταλύματα με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές.

FAM Trip #3: Monemvasia’s Fairytale & the Geological Wonders of South Greece (Λακωνία)

Το τρίτο ταξίδι ανέδειξε την ξεχωριστή γεωμορφολογία και πολιτιστική ταυτότητα της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Περιελάμβανε ξενάγηση στον μεσαιωνικό οικισμό της Μονεμβασίας, επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο και εξερεύνηση στο Απολιθωμένο Δάσος των Βάτικων. Η εμπειρία εμπλουτίστηκε με γευστικές δοκιμές τοπικής κουζίνας και διαμονή που ανέδειξε τη λακωνική φιλοξενία».