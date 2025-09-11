Παρουσιάστηκε η νέα ταυτότητα της Πελοποννήσου - Με ηχηρές απουσίες βουλευτών και δημάρχων (βίντεο)

Η νέα ταυτότητα τόπου (place brand) της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το σύνθημα «Εδώ το αδύνατο είναι μόνο η αρχή» παρουσιάστηκε προχθές στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ το στοίχημα της τουριστικής ανάπτυξης μπορεί να κερδηθεί μόνο με συλλογική προσπάθεια από την παρουσίαση απουσίαζαν οι πέντε από τους έξι δημάρχους της Μεσσηνίας και οι τέσσερις από τους πέντε βουλευτές του νομού. Παρέστησαν μόνο ο βουλευτής Περικλής Μαντάς και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Παρέστησαν επίσης οι Μεσσήνιοι αντιπεριφερειάρχες, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας Δημήτρης Καραλής και ο πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας: «Την παρουσίαση άνοιξε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας για το όραμα της Περιφερειακής Αρχής, τη σημασία της νέας ταυτότητας και την ανάγκη η Πελοπόννησος να αποκτήσει μια συνεκτική και εξωστρεφή εικόνα. Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε – από τη σύλληψη της ιδέας, τη διαβούλευση και την έρευνα, μέχρι την υλοποίηση. Όπως τόνισε, «το πιο δύσκολο κομμάτι ξεκινά τώρα: η εφαρμογή και η ζωντανή αξιοποίηση του brand από όλους μας».

Ακολούθησε η προβολή του επίσημου βίντεο του νέου brand, διάρκειας 1:23, που εντυπωσίασε το κοινό. Σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό συμπύκνωσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Πελοποννήσου, τη μνήμη και την περηφάνια, αλλά και την εξέλιξη και τις προσδοκίες των ανθρώπων της.

Η βραδιά συνεχίστηκε με έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στον Περιφερειάρχη και τον συγγραφέα Πάνο Δημάκη, ο οποίος έδωσε μια πιο ανθρώπινη διάσταση στην έννοια της ταυτότητας τόπου, με αναφορές σε καλές πρακτικές του εξωτερικού και στο πώς αυτές μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την Πελοπόννησο. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, απηύθυνε χαιρετισμό και η διεθνής εμπειρογνώμονας Magdalena Florek, συνιδρύτρια και μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Place Branding. Τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος Νικόλ Καζαντζίδου.

Η ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η ταυτότητα τόπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάσσεται σε ολοκληρωμένη στρατηγική place branding που βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές και πλαισιώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, αναπτυσσόμενο σε οκτώ πυλώνες: πολιτισμός, αγροδιατροφή, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, κοινωνική συνοχή, πράσινη μετάβαση, καινοτομία και ψηφιακή μετάβαση.

Το νέο λογότυπο, εμπνευσμένο από το γράμμα «Π», αποτελεί σύνθεση αφαιρετικών εικονιδίων που αντλούν έμπνευση από τη φύση, την ιστορία, την παραγωγική δραστηριότητα, την καινοτομία, τον πολιτισμό και το τοπίο της Πελοποννήσου. Μαζί με τη χρωματική παλέτα, τα εικαστικά μοτίβα και τις γραμματοσειρές συνθέτουν μια ενιαία οπτική ταυτότητα.

Η διαμόρφωση του brand υπήρξε αποτέλεσμα συμμετοχικής διαδικασίας: περισσότεροι από 1.000 πολίτες συμμετείχαν σε έρευνες, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας με πάνω από 50 θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Τα αποτελέσματα συγκροτήθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο Brand Book, που περιλαμβάνει το αφήγημα, την οπτική και λεκτική ταυτότητα, καθώς και οδηγίες εφαρμογής.

«Το νέο place brand είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ανήκει σε όλους όσους ζουν, εργάζονται, επενδύουν και επισκέπτονται την Πελοπόννησο», δήλωσε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. «Εξελίσσεται και εμπλουτίζεται μέσα από τις επιτυχίες, τις συνεργασίες και τις πράξεις όλων μας. Η νέα ταυτότητα θέτει τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζει ότι το όραμά μας θα ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της Περιφέρειας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας υπογράμμισε: «Η διαδικασία που ακολουθήσαμε βασίστηκε σε επιστημονική μεθοδολογία, διεθνείς πρακτικές και τη συμμετοχή της κοινωνίας. Το επόμενο στάδιο είναι η ενσωμάτωση του brand στην πράξη – το στοίχημα που θα κερδηθεί με συλλογική προσπάθεια».