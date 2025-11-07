Δημοσκόπηση μετρά την αποδοχή Πτωχού - Ερωτήσεις για κόμματα Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά

Μια νέα δημοσκόπηση βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με αντικείμενο τη δημοτικότητα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και την αποδοχή της Περιφερειακής Αρχής.

Η έρευνα διεξάγεται τηλεφωνικά από γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων και περιλαμβάνει σειρά ερωτήσεων που επικεντρώνονται τόσο στο έργο του Περιφερειάρχη, όσο και στην εικόνα που έχουν οι πολίτες για τον ίδιο και τους συνεργάτες του.

Μεταξύ άλλων, οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν αν γνωρίζουν τον Περιφερειάρχη, πώς αξιολογούν τη μέχρι τώρα πορεία της Περιφέρειας, αλλά και ποια είναι η άποψή τους για τους υπόλοιπους επικεφαλής παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει, επιπλέον, ερωτήματα σχετικά με την ψήφο στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και με την πρόθεση ψήφου σε ενδεχόμενες βουλευτικές εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται και το επίπεδο απήχησης πιθανών κομματικών σχηματισμών που συνδέονται με τους Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος έχει αναθέσει τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση ούτε αν προτίθεται να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της, γεγονός που προκαλεί συζητήσεις στους πολιτικούς κύκλους της Πελοποννήσου.