Ημερίδα για ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση δεδομένων και όψεων της υλικής αποστέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια, καθώς και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης. Κατά τις εργασίες παρουσιάστηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία χαρτογράφησης κοινωνικών ανισοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών.

Εισηγητές της ημερίδας ήταν η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τρίπολης Κλειώ Κορώνη Παπαντωνίου, η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κανέλα Καράμπελα, ο αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Χριστόφορος Σκαμνάκης, η στατιστικός – αναλύτρια ερευνών Μαρία Καρακλιούμη και ο επίκουρος καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Νίκος Κουραχάνης.

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε workshop με τη συμμετοχή στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρων Κοινότητας, δήμων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν εργαλεία και μεθοδολογίες που μπορούν να ενισχύσουν τον Περιφερειακό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης και να συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2, που αφορά την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία PCM – Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου ενισχύοντας τις δυνατότητες καταγραφής, ανάλυσης και χαρτογράφησης κοινωνικών φαινομένων και συμβάλλοντας στον τεκμηριωμένο σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής ένταξης.