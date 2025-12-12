Η Πελοπόννησος αναλαμβάνει τη διοργάνωση του INFORM EU

Η Πελοπόννησος αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Ολομέλειας του INFORM EU για το 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Η επίσημη ανάθεση έγινε στην Πολωνία, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινές εργασίες του ευρωπαϊκού δικτύου επικοινωνίας της Πολιτικής Συνοχής, σηματοδοτώντας σημαντική διάκριση για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η συμφωνία είχε ουσιαστικά «κλειδώσει» μετά τη συνάντηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με τη γενική διευθύντρια Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Θέμιδα Χριστοφίδου, στις Βρυξέλλες.

Στην Ολομέλεια της Πολωνίας την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο προϊστάμενος της ΕΥΔ Πελοποννήσου Αντώνης Ψαράκης, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή παράδοσης–παραλαβής.

Το INFORM EU αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής και συγκεντρώνει στελέχη από όλες τις χώρες της Ε.Ε. που εργάζονται στη διάχυση και προβολή των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Το 2026 αναμένεται να βρεθούν στην Πελοπόννησο δεκάδες υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ειδικοί επικοινωνίας και εκπρόσωποι θεσμών.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι «η Πελοπόννησος ανοίγει τις πόρτες της στην Ευρώπη και δείχνει έμπρακτα ότι διεκδικεί ρόλο και λόγο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα», προσθέτοντας πως η ανάθεση αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» προς την Περιφέρεια, που θα αξιοποιηθεί «με σοβαρότητα και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμούς».