Ο Πτωχός στην ημερίδα για την Πολιτική Συνοχής

Με συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, των ευρωπαϊκών θεσμών, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων πραγματοποιήθηκε χθες στο Ωδείο Αθηνών, η Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα «Η Πολιτική Συνοχής στην Προγραμματική Περίοδο 2028–2034 | Σχέδιο Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης», με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η ημερίδα σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του εθνικού διαλόγου για τη διαμόρφωση της ελληνικής στρατηγικής ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, κατά την οποία θα καθοριστούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και των Περιφερειών για τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η δημογραφική πρόκληση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των Περιφερειών, καθώς και η κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Ο Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η νέα προγραμματική περίοδος 2028–2034 αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για τη χώρα, τονίζοντας την ανάγκη για έναν σύγχρονο στρατηγικό σχεδιασμό, απλούστερες διαδικασίες, αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και ουσιαστική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση του νέου Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Δημήτρης Πτωχός δήλωσε:

«Η συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028–2034 αφορά το μέλλον των Περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών. Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτουμε και οφείλει να παραμείνει ισχυρή, με επαρκείς πόρους, ουσιαστική αποκέντρωση, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και πραγματική εμπιστοσύνη στις Περιφέρειες.

Οι Περιφέρειες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά έργα που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Γι’ αυτό η νέα προγραμματική περίοδος πρέπει να ενισχύσει την εδαφική συνοχή, να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να φέρει τις αποφάσεις πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες.

Την ίδια στιγμή η ευρωπαϊκή στρατηγική Right to Stay που βρίσκεται σε διαβούλευση, αποκτά πραγματικό νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από τις κατάλληλες πολιτικές και τους αναγκαίους πόρους. Αν θέλουμε οι νέοι να μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους, χρειάζεται μια ισχυρή Πολιτική Συνοχής που θα στηρίζει ουσιαστικά όλες τις Περιφέρειες και θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης».