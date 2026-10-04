Ερωτήματα Μάκαρη για το Μιναγιώτικο Φράγμα

Ερωτήματα για τη χρηματοδότηση του Μιναγιώτικου φράγματος και το κόστος που θα αναλάβει τελικά το Δημόσιο θέτει ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης, υποστηρίζοντας ότι το έργο έχασε 33,36 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τον κ. Μάκαρη, το έργο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης το 2022, όμως τον Μάιο του 2026 η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφαιρέθηκε και πλέον προχωρά μέσω ΣΔΙΤ και εθνικών πόρων.

Ο επικεφαλής της παράταξης επισημαίνει ότι πρέπει να διευκρινιστεί ποιο ποσό θα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός και εάν μέρος του πρόσθετου κόστους υπάρχει περίπτωση να μετακυλιστεί στους παραγωγούς μέσω της τιμής του αρδευτικού νερού ή αυξημένων τελών.

Όπως αναφέρει, το Μιναγιώτικο αφορά περίπου 35.000 στρέμματα και 3.500 παραγωγούς, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής.

Ο κ. Μάκαρης ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το ύψος της συμμετοχής του Δημοσίου, το συνολικό κόστος της ΣΔΙΤ, τον τρόπο καθορισμού της τιμής του αρδευτικού νερού και το ενδεχόμενο μετακύλισης πρόσθετου κόστους στους αγρότες.

Παράλληλα, ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου, παραπέμποντας στις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στα έργα του Φιλιατρινού και του Ασωπού.

«Το Μιναγιώτικο πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει χωρίς ο λογαριασμός να καταλήξει στους αγρότες της Μεσσηνίας», καταλήγει ο Μανώλης Μάκαρης.