Σημαντικά έργα της Μεσσηνίας στην Περιφερειακή Επιτροπή

Η απαίτηση ύψους 2,196 εκατ. ευρώ της αναδόχου εταιρείας του έργου Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι, η παράταση για τη δεύτερη φάση των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτας - Σπάρτης και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στο Φιλιατρινό Φράγμα ξεχωρίζουν μεταξύ των θεμάτων της Μεσσηνίας που συζητά σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, με την οποία επιδικάζεται υπέρ της αναδόχου εταιρείας «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ» συνολική απαίτηση 2.196.285,01 ευρώ. Η απαίτηση απορρέει από την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Πύλος - Μεθώνη, τμήμα Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι».

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται επίσης η πρώτη παράταση, έως τις 30 Απριλίου 2027, για το έργο «Συντήρηση - Οδική Ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας - Σπάρτης, Β΄ Φάση», προϋπολογισμού 850.000 ευρώ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή εξετάζει ακόμη την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των οριστικών δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού για το Φιλιατρινό Φράγμα, προϋπολογισμού 66.340 ευρώ, καθώς και τη σκοπιμότητα και τους όρους της μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Για το Δημοτικό Στάδιο Μελιγαλά προτείνεται παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής ταρτάν στίβου, προϋπολογισμού 258.053,21 ευρώ. Στα θέματα περιλαμβάνεται επίσης η παροχή νομικής υποστήριξης σε τέως αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας και περιφερειακό σύμβουλο για την περίοδο 2020-2023.

Προς έγκριση έρχονται ακόμη οι όροι του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, για τον αποχιονισμό και την άρση καταπτώσεων στο εθνικό και το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, καθώς και η παραχώρηση του χώρου στάθμευσης του Διοικητηρίου για την εγκατάσταση στεγάστρου με φωτοβολταϊκή στέγη και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INFIRE.

Τέλος, η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω του Βαλκανικού Κυπέλλου Πετοσφαίρισης (Balkan Cup 2026), που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.30 π.μ. στην Τρίπολη και θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη.