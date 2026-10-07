Ασφαλτόστρωση στο Μουζάκι–Χριστιανούπολη ζητεί ο Μάκαρης

Την ασφαλτόστρωση και τη συνολική βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον δρόμο Μουζάκι–Χριστιανούπολη ζητεί από την περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου ο επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης.

Ο Μ. Μάκαρης επισκέφθηκε τη Χριστιανούπολη και την ευρύτερη περιοχή και κάνει λόγο για «απαράδεκτη κατάσταση» του δρόμου, υποστηρίζοντας ότι σε σημαντικά τμήματά του δεν πληρούνται οι στοιχειώδεις απαιτήσεις ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας. Επισημαίνει μάλιστα ότι η συγκεκριμένη διαδρομή προτείνεται από το Google Maps για μετακινήσεις από τη Νότια Μεσσηνία προς τη Χριστιανούπολη.

Όπως αναφέρει, η παράταξη είχε αναδείξει το ζήτημα από τον Μάιο, ζητώντας πλήρη ασφαλτόστρωση, κατάλληλη σήμανση και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, εκτιμά ότι ο δρόμος μπορεί να αποτελέσει άξονα σύνδεσης των χωριών και να εξυπηρετήσει μια διαδρομή περιηγητικού και πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή.

Ο επικεφαλής της παράταξης ζητεί από την περιφερειακή αρχή να γνωστοποιήσει τον σημερινό σχεδιασμό για τη βελτίωση του δρόμου, το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, τη χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί και τον χρόνο ολοκλήρωσης της ασφαλτόστρωσης και των έργων οδικής ασφάλειας.