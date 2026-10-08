Περιφέρεια Πελοποννήσου: 1,2 εκ. ευρώ για συντήρηση δρόμου Σκάλα - Μελιγαλάς

Νέα χρηματοδότηση συνολικού ύψους 14,756 εκατ. ευρώ για 14 έργα στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες ενέκρινε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά την ένταξή τους στο Εθνικό Σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στη Μεσσηνία χρηματοδοτούνται τέσσερις παρεμβάσεις συνολικού ύψους 3,55 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη συντήρηση της 7ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Σκάλα – Μελιγαλάς, την αποκατάσταση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στις οδούς πρόσβασης της Τ.Κ. Χώρας, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Δήμο Τριφυλίας και την αποκατάσταση πρανών στους ποταμούς Πάμισο και Νέδα.

Σημαντικό μέρος της συνολικής χρηματοδότησης, ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, αφορά την κατασκευή τεσσάρων ισόπεδων κόμβων σε Ξηροκάμπι, Στεφανιά, Σοφικό – Κόρφο και Πευκάλι.

Αναλυτικά τα 14 έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

– 1.156.412 ευρώ για δαπάνες απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο της βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού 9 Τρίπολη – Άστρος και της παράκαμψης Άστρους (Τμήμα Α).

– 1.000.000 ευρώ για τη συντήρηση και τη βελτίωση της οδού Κολιάκι – Επίδαυρος.

– 1.200.000 ευρώ για τη συντήρηση της 7ης Επαρχιακής Οδού, στο τμήμα Σκάλα – Μελιγαλάς.

– 600.000 ευρώ για τη συντήρηση, τον καθαρισμό και την αποκατάσταση τεχνικών έργων στον ποταμό Ευρώτα και σε παρακείμενους χειμάρρους.

– 1.900.000 ευρώ για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου Ξηροκαμπίου.

– 1.500.000 ευρώ για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου Στεφανιάς.

– 2.100.000 ευρώ για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην Ε.Ο. Ισθμός – Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στη συμβολή προς Σοφικό και Κόρφο.

– 1.300.000 ευρώ για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην Ε.Ο. Ισθμός – Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στη θέση Πευκάλι.

– 1.000.000 ευρώ για τη συντήρηση της Εθνικής Οδού Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο και της Επαρχιακής Οδού Σκάλα – Γύθειο.

– 500.000 ευρώ για τη συντήρηση των οδικών τμημάτων Μολάοι – Ελιά και Βελιές – Δαιμονιά – Νεάπολη.

– 1.050.000 ευρώ για την αποκατάσταση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στις οδούς πρόσβασης της Τ.Κ. Χώρας.

– 700.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών και την αντιπλημμυρική θωράκιση ρεμάτων και τεχνικών έργων στον Δήμο Τριφυλίας, μετά τη θεομηνία της 22ας Οκτωβρίου 2025.

– 150.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε υδατορέματα σε περιοχές του Δήμου Σικυωνίων που επλήγησαν από τη δασική πυρκαγιά του Ιουλίου 2025.

– 600.000 ευρώ για την αποκατάσταση πρανών των ποταμών Παμίσου και Νέδας από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου 2026.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι η χρηματοδότηση κατευθύνεται σε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, νέους κόμβους, αντιπλημμυρική προστασία και αποκατάσταση ζημιών, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι οι διαθέσιμοι πόροι να αποκτούν γρήγορα «πραγματικό αποτύπωμα» στις περιοχές της Πελοποννήσου.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχη και πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος σημείωσε ότι η αποδοχή της χρηματοδότησης ανοίγει τον δρόμο για την προώθηση των 14 παρεμβάσεων στα επόμενα στάδια, με στόχο τον περιορισμό του χρόνου από τη χρηματοδότηση έως την υλοποίηση.