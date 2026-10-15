Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Εγκριση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Το επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών «Δάρδανος 2» και το ειδικό σχέδιο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών για το 2026 ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου.

Τα δύο σχέδια αφορούν συνολικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένης της Μεσσηνίας, και προωθούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το πρώτο αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την άμεση και βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Η επικαιροποίησή του για το 2026 εγκρίθηκε με την απόφαση 1170/2026.

Το δεύτερο αφορά την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για την προστασία τους από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας πλημμυρών. Αποτελεί παράρτημα του σχεδίου «Δάρδανος 2» και εγκρίθηκε με την απόφαση 1171/2026.

Αρμόδια υπηρεσία για τα δύο θέματα είναι η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στον επίσημο πίνακα της συνεδρίασης οι αποφάσεις καταγράφονται ως ομόφωνες. Κατά τη συζήτηση, λευκό ψήφισαν η Ντίνα Νικολάκου, ο Άγγελος Παπαγγελόπουλος και ο Θεόδωρος Οικονόμου.