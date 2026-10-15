Περιφέρεια Πελοποννήσου: Κάλεσμα συμμετοχής σε έκθεση τροφίμων και ποτών

Τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Πελοποννήσου καλεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου να συμμετάσχουν στη 13η Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The B2B Fine Food Exhibition», που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2027 στο MEC Παιανίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 30 Οκτωβρίου, ενώ η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνει με χρονική σειρά προτεραιότητας.

Η Περιφέρεια θα επιδοτήσει το κόστος συμμετοχής των επιχειρήσεων, καλύπτοντας το 50% για περίπτερα 6 τετραγωνικών μέτρων και το 35% για περίπτερα 12 τετραγωνικών μέτρων.

Ειδικότερα, για περίπτερο 6 τ.μ. η Περιφέρεια θα καλύψει το 50% του κόστους συμμετοχής κάθε επιχείρησης, με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για περίπτερο 12 τ.μ. η επιδότηση ανέρχεται στο 35%, με ανώτατο όριο τα 1.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ενώ το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εκθετών.

Η έκθεση απευθύνεται σε παραγωγούς και επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, όπως οινοποιεία, ελαιοπαραγωγούς, παραγωγούς μελιού, γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, ζυμαρικών, αρτοσκευασμάτων και αλλαντικών. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν επίσης επιχειρήσεις εξοπλισμού και συσκευασίας τροφίμων, παροχής σχετικών υπηρεσιών, διανομής και χονδρεμπορίου.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών με αγοραστές από την ελληνική και τη διεθνή αγορά, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων αλυσίδων χονδρικής και λιανικής πώλησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της φόρμας συμμετοχής έως και τις 30 Οκτωβρίου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε:

«Η δράση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής παραγωγής. Με συνέπεια στο όραμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, επενδύουμε στους ανθρώπους και στα προϊόντα της Πελοποννήσου, που αποτελούν το θεμέλιο της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας της Περιφέρειάς μας. Με συντονισμένη και σύγχρονη προβολή, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα του τόπου μας και να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις και την οικονομία μας».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 27313 63250 και 27523 60353 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkokkonou@visitpeloponnese.com.