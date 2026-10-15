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Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026 19:37

Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Με ταξί η μεταφορά μαθητών από Χριστιάνους σε Φιλιατρά

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Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Με ταξί η μεταφορά μαθητών από Χριστιάνους σε Φιλιατρά

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Με ταξί προβλέπεται να μεταφέρονται οι μαθητές από τους Χριστιάνους στα Φιλιατρά, καθώς οι ζημιές στο οδικό δίκτυο εμποδίζουν την προσέγγιση του λεωφορείου.

Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, η οποία ενέκρινε τους όρους της 3ης πρόσκλησης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στη Μεσσηνία για το σχολικό έτος 2026–2027, στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου.

Η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό έως 313.575,07 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και των δικαιωμάτων προαίρεσης για νέα δρομολόγια. Η ανάθεση γίνεται στο πλαίσιο του υφιστάμενου Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Κατά τη συζήτηση, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος εξήγησε ότι οι πρόσθετες ανάγκες προκύπτουν από μαθητές που αλλάζουν εκπαιδευτική βαθμίδα ή μεταφέρονται για πρώτη φορά και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δρομολόγιο Χριστιάνοι–Φιλιατρά, όπου, λόγω ζημιών από φυσικές καταστροφές στον δρόμο, προβλέπεται η αντικατάσταση της μεταφοράς με λεωφορείο από τη μεταφορά με ταξί.

Η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου ζήτησε να διευκρινιστεί πώς πηγαίνουν σήμερα στο σχολείο οι μαθητές των δρομολογίων που πρόκειται να ανατεθούν. Στην απάντησή του, ο κ. Αδαμόπουλος ανέφερε ότι καλύπτονται με το επίδομα γονέα.

Οι όροι της πρόσκλησης εγκρίθηκαν, ενώ λευκό ψήφισαν η Ντίνα Νικολάκου, ο Θεόδωρος Οικονόμου και ο Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
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