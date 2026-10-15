Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Με ταξί η μεταφορά μαθητών από Χριστιάνους σε Φιλιατρά

Με ταξί προβλέπεται να μεταφέρονται οι μαθητές από τους Χριστιάνους στα Φιλιατρά, καθώς οι ζημιές στο οδικό δίκτυο εμποδίζουν την προσέγγιση του λεωφορείου.

Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, η οποία ενέκρινε τους όρους της 3ης πρόσκλησης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στη Μεσσηνία για το σχολικό έτος 2026–2027, στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου.

Η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό έως 313.575,07 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και των δικαιωμάτων προαίρεσης για νέα δρομολόγια. Η ανάθεση γίνεται στο πλαίσιο του υφιστάμενου Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Κατά τη συζήτηση, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος εξήγησε ότι οι πρόσθετες ανάγκες προκύπτουν από μαθητές που αλλάζουν εκπαιδευτική βαθμίδα ή μεταφέρονται για πρώτη φορά και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δρομολόγιο Χριστιάνοι–Φιλιατρά, όπου, λόγω ζημιών από φυσικές καταστροφές στον δρόμο, προβλέπεται η αντικατάσταση της μεταφοράς με λεωφορείο από τη μεταφορά με ταξί.

Η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου ζήτησε να διευκρινιστεί πώς πηγαίνουν σήμερα στο σχολείο οι μαθητές των δρομολογίων που πρόκειται να ανατεθούν. Στην απάντησή του, ο κ. Αδαμόπουλος ανέφερε ότι καλύπτονται με το επίδομα γονέα.

Οι όροι της πρόσκλησης εγκρίθηκαν, ενώ λευκό ψήφισαν η Ντίνα Νικολάκου, ο Θεόδωρος Οικονόμου και ο Άγγελος Παπαγγελόπουλος.