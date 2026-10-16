Προετοιμασία για κατασκευή Διαδραστικού Ψηφιακού Κέντρου στη Μεσσήνη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι γεωτεχνικές έρευνες στον χώρο του Δημαρχείου Μεσσήνης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατασκευή Διαδραστικού Ψηφιακού Κέντρου (Immersive Center), που σχεδιάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το νέο κέντρο προβλέπεται να κατασκευαστεί στο οικόπεδο του Δημαρχείου Μεσσήνης και θα έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη του αρχαιολογικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και διαδραστικών εφαρμογών.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα φιλοξενίας πολιτιστικών δραστηριοτήτων και περιοδικών εκθέσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου πολιτισμού και ενημέρωσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Τον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι γεωτεχνικές έρευνες επισκέφθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Τάσος Σαρδέλης, και ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των εργασιών.

Η μελετητική προετοιμασία του έργου προωθείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την τεχνική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποτελέσει βήμα για τη δημοπράτηση του έργου.