Ξανάρχισαν οι εργασίες στον δρόμο της Μάνης - Από τον κόμβο Φωτεινής έως τη διασταύρωση προς Κιτριές

Ξανάρχισαν, μετά την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου, οι εργασίες βελτίωσης και συντήρησης της 1ης επαρχιακής οδού, στο τμήμα από τον κόμβο Φωτεινής έως τη διασταύρωση προς Κιτριές.

Το έργο, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

Η παρέμβαση αφορά οδικό τμήμα μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021–2025. Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν την απόξεση του παλαιού ασφαλτοτάπητα, την κατασκευή ισοπεδωτικής και αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας, τη διαγράμμιση του οδοστρώματος και τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.

Την πρόοδο των εργασιών διαπίστωσε κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του έργου.

Ο κ. Αδαμόπουλος επισήμανε τη σημασία της παρέμβασης για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος παρουσιάζει υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο σε όλη τη διάρκεια του έτους, με σημαντική αύξηση της κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες οδικής ασφάλειας και μετακίνησης για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της περιοχής