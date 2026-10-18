Στη Σπάρτη η συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί η ΠΕΔ Πελοποννήσου στη Σπάρτη, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με κεντρικό θέμα τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις προκλήσεις των Δήμων.

Η συνέλευση έχει προγραμματιστεί στις 10.30 το πρωί, στο ξενοδοχείο “Kyniska Palace Conference & Spa”, στο Παρόρι Μυστρά, ενόψει του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΕΔ, η γενική συνέλευση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία καλείται να ανταποκριθεί σε αυξανόμενες θεσμικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στη λειτουργία των Δήμων.

Κεντρικά θέματα της γενικής συνέλευσης θα αποτελέσουν: Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στις θεσμικές αλλαγές που αφορούν τη διοίκηση, τις αρμοδιότητες, την οικονομική διαχείριση και την αυτοτέλεια των Δήμων. Τα τρέχοντα και κρίσιμα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική ενίσχυση, την υποστελέχωση, το ενεργειακό κόστος, την πολιτική προστασία, τις υποδομές και τις αναπτυξιακές ανάγκες των Δήμων της Πελοποννήσου.

Στόχος της γενικής συνέλευσης είναι η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, η ανάδειξη των ιδιαίτερων προβλημάτων των Δήμων της Πελοποννήσου και η διαμόρφωση κοινών θέσεων και διεκδικήσεων, που θα συμβάλουν στον διάλογο και στις αποφάσεις του επικείμενου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Η ΠΕΔ Πελοποννήσου επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας ισχυρής, σύγχρονης και αποτελεσματικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ουσιαστική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, επαρκείς πόρους και δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.