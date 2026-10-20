Νέος διαγωνισμός για τα 38 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών

Σύμφωνα με τον πίνακα δρομολογίων της πρόσκλησης, οι νέες μεταφορές καλύπτουν διαφορετικές σχολικές ανάγκες, μεταξύ των οποίων το ΕΝΕΕΓΥΛ Καλαμάτας, το Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, το 4ο ΕΠΑΛ και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Η πρόσκληση εκδόθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και αφορά τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες και αντίστροφα, με ταξί και λεωφορεία. Οι συμβάσεις θα ισχύουν από την υπογραφή τους έως τις 31 Αυγούστου 2027.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 277.500,06 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σε 313.575,07 ευρώ με ΦΠΑ 13%, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, που έχουν ήδη ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα δρομολόγια. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών λήγει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 11.59 μ.μ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό διαγωνισμού 545233. Η αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 11 π.μ.

Η νέα πρόσκληση εντάσσεται στο τριετές Δυναμικό Σύστημα Αγορών για τη μεταφορά μαθητών στη Μεσσηνία κατά τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027, συνολικού προϋπολογισμού έως 12 εκατ. ευρώ.