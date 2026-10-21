Aμεσο καθαρισμό των ρεμάτων της Κυπαρισσίας ζητεί ο Μάκαρης

Τον άμεσο καθαρισμό των ρεμάτων της Κυπαρισσίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητεί ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης, επισημαίνοντας σοβαρά προβλήματα αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιοχές Σανί, Καρτελά και στο ρέμα Τζιβιδιά ή Χάλιας.

Τα προβλήματα διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποίησε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο κ. Μάκαρης, ο οποίος προειδοποιεί για τον κίνδυνο πλημμυρών σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, στο ρέμα Χάλιας ή Τζιβιδιά η κοίτη παραμένει ακαθάριστη, ενώ μικροί οχετοί κάτω από γεφύρια είναι μερικώς αποφραγμένοι. Ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον αποφραγμένο οχετό κάτω από την εθνική οδό Καλού Νερού – Κυπαρισσίας, στο ύψος της πινακίδας εισόδου στην Κυπαρισσία, όπου υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Στην περιοχή Σανί, όπως αναφέρει, τα ρέματα είναι γεμάτα πυκνή βλάστηση και φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι για τις γειτονικές κατοικίες και επιχειρήσεις.

Στον Καρτελά διαπιστώθηκε εκτεταμένη αποψίλωση της βλάστησης και κοπή δέντρων, γεγονός που, σύμφωνα με τον κ. Μάκαρη, επηρεάζει τη σταθερότητα των πρανών. Παράλληλα, κορμοί δέντρων παραμένουν μέσα στις κοίτες των ρεμάτων, δημιουργώντας κίνδυνο αποφράξεων και υπερχειλίσεων. Επιπλέον, επισημαίνει ότι ορισμένα γεφύρια στερούνται προστατευτικών στηθαίων, με συνέπειες για την οδική ασφάλεια.

Ο επικεφαλής της παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος ζητεί τον άμεσο καθαρισμό όλων των προβληματικών ρεμάτων, την απομάκρυνση των κορμών και των φερτών υλικών, καθώς και την αποκατάσταση της λειτουργίας των αποφραγμένων οχετών.

«Καλούμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιηθούν χωρίς καμία καθυστέρηση», τονίζει στην ανακοίνωσή του.

Καταλήγοντας, ο κ. Μάκαρης υπογραμμίζει ότι «δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής για να μην έχουμε επανάληψη των περσινών καταστροφών», επισημαίνοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των κατοικιών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υποδομών πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της αυτοδιοίκησης.