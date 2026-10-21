Καθαρισμός του ρέματος “Χάλιας ή Τζιβιδιά” στην Κυπαρισσία

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, εντός δέκα ημερών θα πρέπει να απομακρύνουν οτιδήποτε τους ανήκει και βρίσκεται στη κοίτη ή στις όχθες του ρέματος σε ζώνη 4 μέτρων, διαφορετικά αυτό θα γίνει από τα συνεργεία καθαρισμού με ότι συνέπειες προβλέπονται.

Πιο συγκεκριμένα τονίζεται: «Ο Δήμος Τριφυλίας καλεί όλους τους παρόχθιους να ελευθερώσουν άμεσα την κοίτη και τις όχθες του ρέματος “Χάλιας ή Τζιβιδιά” στην Κυπαρισσία. Σκοπός είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Μεσσηνίας), η οποία είναι αρμόδια για τον καθαρισμό των υδατορεμάτων, να προβεί στον άμεσο καθαρισμό του ρέματος πριν από τον χειμώνα.

Τμήμα επέμβασης: Το ρέμα “Χάλιας ή Τζιβιδιά” από θέση ανάντη του «Παλιού Νερόμυλου» (αρχή, 37.252450, 21.693281) έως την εκβολή του στη θάλασσα (τέλος 37.258921, 21.672055), συνολικού μήκους περίπου 2 χλμ. Υποχρεώσεις των παρόχθιων: Καλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς, μισθωτές και χρήστες παρόχθιων ακινήτων κατά μήκος του ανωτέρω τμήματος, εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, να απομακρύνουν με δική τους ευθύνη και δαπάνη κάθε επικείμενο από την κοίτη και τις όχθες του ρέματος, και ειδικότερα:

1. Περιφράξεις, συρματοπλέγματα, πασσάλους, τοιχία και κάθε είδους φράγμα ή πρόχειρη κατασκευή, ιδίως όσες έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετα, χωρίς άδεια.

2. Να συλλέξουν τον καρπό από ελαιόδεντρα και οπωροφόρα που βρίσκονται μέσα στη ζώνη των τεσσάρων (4) μέτρων. Η κοπή των δέντρων και η αφαίρεση των καλαμιών και θάμνων θα γίνουν από τα συνεργεία του καθαρισμού, στο πλαίσιο των εργασιών. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να συλλέξουν τις ελιές τους πριν απομακρυνθούν τα δέντρα με τα μηχανήματα.

3. Κλαδέματα, κομμένα ξύλα, κορμούς και φυτικά υπολείμματα.

4. Μπάζα, χώματα, επιχωματώσεις, απορρίμματα, ογκώδη αντικείμενα και οποιοδήποτε άλλο υλικό.

5. Σωλήνες, αγωγούς και πρόχειρες διαβάσεις που στενεύουν την κοίτη ή εμποδίζουν τη ροή.

Μετά την απομάκρυνση πρέπει να υπάρχει συνεχής ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων κατά μήκος του ρέματος, ώστε να διέρχονται ακώλυτα τα μηχανήματα καθαρισμού. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να επιτρέπουν την πρόσβαση των συνεργείων και των μηχανημάτων για όσο διαρκούν οι εργασίες.

Νομικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον Ν. 2853/1922 “Περί υδραυλικών εν γένει έργων” και το Π.Δ. της 18/21.3.1924 “Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου 2853...” (άρθρα 17-19), ουδείς δύναται να εκτελεί εργασίες πλησίον των όχθεων των ρεμάτων άνευ αδείας, συμπεριλαμβανομένων των εμφυτεύσεων δέντρων σε απόσταση μικρότερη των 5 μ. από το πρόχωμα ή τα παραρτήματα αυτού. Συνέπειες μη συμμόρφωσης:

1. Τα επικείμενα θα απομακρυνθούν αυτεπαγγέλτως από τα συνεργεία που εκτελούν τον καθαρισμό για λογαριασμό της Περιφέρειας, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορές σε περιφράξεις ή υλικά που δεν απομακρύνθηκαν εγκαίρως, ούτε για καρπό που δεν συλλέχθηκε πριν από την κοπή των δέντρων.

2. Ειδικά οι περιφράξεις, τα συρματοπλέγματα και κάθε κατασκευή που έχει τοποθετηθεί χωρίς άδεια μέσα στην κοίτη ή στις όχθες του ρέματος είναι αυθαίρετες κατασκευές και θα αναφερθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

3. Οι υπόχρεοι θα αναφερθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας, τηλ. 2721361308 και 2721361332, e-mail: dty332@pe-messinias.gr».