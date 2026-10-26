Πρόσκληση αντικατάστασης ταξί από μεγαλύτερα οχήματα - Τι ισχύει για τη Μεσσηνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. - ταξί αυτοκινήτων έως 5 θέσεων με αντίστοιχα οχήματα από 6 έως 9 θέσεων, εξέδωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Ο περιφερειάρχης καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κατόχους αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. - ταξί με έδρα - διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών Ε.Δ.Χ. - ταξί αυτοκινήτων έως 5 θέσεων που διατηρούν, με αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. - ταξί οχημάτων 6 έως 9 θέσεων, εντός της ίδιας έδρας - διοικητικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους της αριθ.156714/2026 (Β΄6226) υπουργικής απόφασης και της παρούσας πρόσκλησης.

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας ενημερώνει τα μέλη του για τη συγκεκριμένη πρόσκληση κι επισημαίνει ότι η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ως εξής: 1. Για τις έδρες – διοικητικές μονάδες εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας στις οποίες το ποσοστό αντικατάστασης ορίζεται σε 100%, οι αιτήσεις υποβάλλονται χωρίς χρονικό περιορισμό. 2. Για τις έδρες – διοικητικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στις οποίες το ποσοστό αντικατάστασης ορίζεται σε 40%, οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός 6 εβδομάδων από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας επισημαίνει ότι για τη Μεσσηνία το ποσοστό αντικατάστασης είναι 100% στις έδρες - διοικητικές μονάδες με έως και 2 άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ταξί και 40% στις έδρες - διοικητικές μονάδες με 3 και περισσότερες άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ταξί.

Οπως εξηγείται, για τις έδρες διοικητικές μονάδες της Π.Ε.Μεσσηνίας με ποσοστό αντικατάστασης 40%, ο αριθμός αδειών προς αντικατάσταση προκύπτει μετά από στρογγυλοποίηση του αριθμού που προκύπτει, στην μεγαλύτερη πλησιέστερη ακέραιη μονάδα σύμφωνα με την αριθμ.156714/2026 υπουργική απόφαση.

Ειδικότερα, για το ποσοστό αντικατάστασης 40%:

- Σε Λεύκτρο και Αβία (Καρδαμύλη, Νεοχώρι, Πλάτσα, Προσήλιο, Κέντρο, Κάμπος): 6 άδειες – νέες 3.

- Σε Αρφαρά: 3 άδειες – νέες 2.

- Σε Καλαμάτα, Βέργα, Μικρή Μαντίνεια, Ασπρόχωμα, Λέικα, Αντικάλαμο, Σπερχογεία: 156 άδειες – νέες 63.

- Σε Αριστομένη: 6 άδειες – νέες 3.

- Σε Μεσσήνη: 27 άδειες – νέες 11.

- Σε Πεταλίδι: 3 άδειες – νέες 2.

- Σε Διαβολίτσι: 6 άδειες – νέες 3.

- Σε Δώριο: 3 άδειες – νέες 2.

- Σε Ζευγολατιό: 5 άδειες – νέες 2.

- Σε Μελιγαλά: 10 άδειες – νέες 4.

- Σε Κατσαρού: 3 άδειες – νέες 2.

- Σε Μερόπη: 6 άδειες – νέες 3.

- Σε Οιχαλία: 5 άδειες – νέες 2.

- Σε Κορώνη: 4 άδειες – νέες 2.

- Σε Μεθώνη: 3 άδειες – νέες 2.

- Σε Χώρα: 10 άδειες – νέες 4.

- Σε Πύλο: 13 άδειες – νέες 6.

- Σε Κοπανάκι: 6 άδειες – νέες 3.

- Σε Γαργαλιάνους: 16 άδειες – νέες 7.

- Σε Πύργο Τριφυλίας: 4 άδειες – νέες 2.

- Σε Κυπαρισσία: 17 άδειες – νέες 7.

- Σε Φιλιατρά: 12 άδειες – νέες 5.