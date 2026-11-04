Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Allwyn Marathon Expo 2026

Στην Allwyn Marathon Expo 2026, την έκθεση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, συμμετέχει από σήμερα Τετάρτη 4 έως και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου η Περιφέρεια Πελοποννήσου, προβάλλοντας τις αθλητικές διοργανώσεις της περιοχής και τις δυνατότητες ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do), όπου η Περιφέρεια, μέσω του Visit Peloponnese, παρουσιάζει αγώνες δρόμου, ορεινού τρεξίματος, ποδηλασίας, τριάθλου και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται σε διαφορετικές περιοχές της Πελοποννήσου.

Η συμμετοχή οργανώθηκε έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση προς δήμους, αθλητικούς συλλόγους, φορείς και διοργανωτές, με στόχο την κοινή προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως προορισμού αθλητικού τουρισμού.

Με κεντρικό μήνυμα «YOUR NEXT CHALLENGE STARTS HERE», το περίπτερο του Visit Peloponnese παρουσιάζει στους επισκέπτες τις αθλητικές διοργανώσεις και τις διαδρομές, συνδέοντας τη συμμετοχή στους αγώνες με τη γνωριμία των επισκεπτών με το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία, τη γαστρονομία και τους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, η Περιφέρεια επιδιώκει τη δημιουργία κοινού ημερολογίου αθλητικών διοργανώσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διοργανωτών, ώστε να διευρυνθεί η προβολή των εκδηλώσεων και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στις περιοχές που τις φιλοξενούν.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε:

«Με τη στρατηγική καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, ενισχύουμε τη συνεργασία των αθλητικών διοργανώσεων της Πελοποννήσου, διευρύνοντας την προβολή τους και τη σύνδεσή τους με τους προορισμούς που τις φιλοξενούν. Μέσα από το Visit Peloponnese και ψηφιακά εργαλεία όπως το Visit Peloponnese Connect, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για καλύτερο συντονισμό, κοινή προβολή και νέες συνέργειες. Στόχος μας είναι κάθε αθλητική διοργάνωση να αποτελεί μια ευκαιρία γνωριμίας με την Πελοπόννησο και να δημιουργεί διαχρονική αξία για τις τοπικές κοινωνίες».