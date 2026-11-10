Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Συμπληρωματική σύμβαση για το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Η έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για τη λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1,73 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνεται στα θέματα της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 10.30 π.μ. στην Τρίπολη.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τον πρώτο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος αξίας και το πρώτο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για το έργο «Λειτουργική αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να εξεταστεί η κατακύρωση δύο έργων της Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 510.000 ευρώ.

Το πρώτο αφορά την περίφραξη, τον εξοπλισμό, την αντικατάσταση του φωτισμού και τη βελτίωση των αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου Πεταλιδίου, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ. Η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το τρίτο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής.

Το δεύτερο έργο αφορά τη συντήρηση ασφαλτοτάπητα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 320.000 ευρώ (φωτό). Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η έγκριση του δεύτερου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση της σύμβασης.

Επίσης, θα εξεταστεί η έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μεσσηνία, για το σχολικό έτος 2026-2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 313.575,07 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης.

Από τα θέματα των υπόλοιπων Περιφερειακών Ενοτήτων ξεχωρίζει η δεύτερη παράταση, έως τις 13 Απριλίου 2027, της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, έργου προϋπολογισμού 3,7 εκατ. ευρώ.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Τυρού Νότιας Κυνουρίας και η υποβολή πρότασης για την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου Βαλτεσινίκου Γορτυνίας.