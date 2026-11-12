Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Αποφάσεις για μεταφορά μαθητών στη Μεσσηνία

Οι αποφάσεις αφορούν την αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, μέσω του οποίου ανατίθενται οι υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε το νέο πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της πρώτης πρόσκλησης, προϋπολογισμού 7.456.213,06 ευρώ, για τα σχολικά έτη 2025-2026 και 2026-2027. Εγκρίθηκε επίσης το πρακτικό της δεύτερης πρόσκλησης, προϋπολογισμού 602.087,70 ευρώ, καθώς και το πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της τρίτης πρόσκλησης, προϋπολογισμού 313.575,07 ευρώ, για το σχολικό έτος 2026-2027. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε ακόμη το έκτο πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ για την τριετία 2024-2027.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας έγινε δεκτή μία νέα αίτηση συμμετοχής οικονομικού φορέα. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των άγονων δρομολογίων, για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η ανάθεση μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών. Όπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση, θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση για την κάλυψή τους. Εφόσον και αυτή αποβεί άκαρπη, θα εξεταστεί η δυνατότητα επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών τους. Οι αποφάσεις εγκρίθηκαν, ενώ λευκό ψήφισαν τα μέλη της μειοψηφίας Κωνσταντίνα Νικολάκου, Θεόδωρος Οικονόμου και Άγγελος Παπαγγελόπουλος.