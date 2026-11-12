Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Πελοποννήσου: Ικανοποίηση για τα πολυθέσια οχήματα

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδόθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του νόμου 5290/2026. Η εξέλιξη ικανοποιεί ένα αίτημα του κλάδου των ταξί που εκκρεμούσε τουλάχιστον δύο δεκαετίες, σύμφωνα με το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Πελοποννήσου.

Η δυνατότητα αντικατάστασης αφορά υφιστάμενες άδειες ταξί και παρέχεται στους επαγγελματίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν οχήματα μεγαλύτερης μεταφορικής ικανότητας. Τα πολυθέσια ταξί μπορούν να εξυπηρετούν οικογένειες, οργανωμένες ομάδες επισκεπτών και τουρίστες που ταξιδεύουν μαζί, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης στην Πελοπόννησο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι όροι που ισχύουν στη Μεσσηνία, καθώς διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των υφιστάμενων αδειών ταξί σε κάθε έδρα. Συγκεκριμένα, στις έδρες που διαθέτουν έως δύο άδειες ταξί, επιτρέπεται η αντικατάσταση του 100% των οχημάτων με πολυθέσια, χωρίς χρονικό περιορισμό στην υποβολή αιτήσεων. Αντίθετα, στις έδρες που διαθέτουν τρεις ή περισσότερες άδειες ταξί, το ποσοστό αντικατάστασης περιορίζεται στο 40% των υφιστάμενων αδειών. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός έξι εβδομάδων από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλαδή από τις 10 Νοεμβρίου 2026. Στις υπόλοιπες τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία και Λακωνία, προβλέπεται δυνατότητα αντικατάστασης έως και του 100% των υφιστάμενων ταξί, χωρίς χρονικό περιορισμό στην υποβολή αιτήσεων. Η αντικατάσταση πραγματοποιείται εντός της ίδιας έδρας, σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη διεύθυνση https://eservices.ppel.gov.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών» και στη συνέχεια την υπηρεσία «Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ-ΤΑΞΙ με άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκινήτων έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων εντός της ίδιας έδρας».

Προσαύξηση 30% για πέντε έως οκτώ επιβάτες

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Πελοποννήσου, τα πολυθέσια οχήματα θα λειτουργούν υπό το ίδιο θεσμικό καθεστώς που ισχύει για τα συμβατικά πενταθέσια ταξί. Θα διαθέτουν ταξίμετρο, θα σταθμεύουν στους ίδιους χώρους στάθμευσης, δηλαδή στις υφιστάμενες πιάτσες ταξί, και θα έχουν τον ίδιο χρωματισμό με τα συμβατικά ταξί της έδρας τους. Επίσης, θα φέρουν τα προβλεπόμενα φωτεινά διακριτικά στην οροφή τους. Ιδιαίτερη σημασία για τους επιβάτες έχει το καθεστώς χρέωσης. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Πελοποννήσου, το κόμιστρο θα παραμένει ίδιο με εκείνο των συμβατικών ταξί όταν μεταφέρονται έως τέσσερις επιβάτες. Για τη μεταφορά πέντε έως οκτώ επιβατών, το τιμολόγιο θα προσαυξάνεται κατά 30%. Επομένως, η χρήση ενός πολυθέσιου ταξί από μικρό αριθμό επιβατών δεν συνεπάγεται πρόσθετη χρέωση λόγω της μεγαλύτερης χωρητικότητας του οχήματος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Πελοποννήσου χαρακτηρίζει την εξέλιξη ορόσημο για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την ικανοποίηση ενός αιτήματος τουλάχιστον είκοσι ετών. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το αίτημα είχε αντιμετωπίσει επανειλημμένες αρνήσεις, παλινωδίες και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, μέχρι την αποδοχή του από την κυβέρνηση και την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής διάταξης. Οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ταξί εκτιμούν ότι η δυνατότητα κυκλοφορίας πολυθέσιων οχημάτων δημιουργεί προϋποθέσεις αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που επιδιώκει την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξή της. Παράλληλα, εκφράζουν την πεποίθηση ότι μεγάλος αριθμός επαγγελματιών θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση, προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς με μεγαλύτερα και πιο άνετα οχήματα, αντίστοιχα εκείνων που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Πελοποννήσου ευχαριστεί τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και τον αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσιο Γανώση για την αποδοχή των προτάσεών του. Ευχαριστίες απευθύνει επίσης στο Επιμελητήριο Λακωνίας και στην Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας για την υποστήριξη των αιτημάτων των τοπικών σωματείων ταξί. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αγγελική Πουλοπούλου, για τη συμβολή της στη διόρθωση και επικαιροποίηση του μητρώου ταξί, το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρουσίαζε σημαντικές ελλείψεις και ανακρίβειες. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία δίνουμε στους επαγγελματίες ταξί τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης. Θέλουμε μια Πελοπόννησο που προσφέρει περισσότερες επιλογές, καλύτερη εξυπηρέτηση στους πολίτες και τους επισκέπτες της και νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους της τοπικής οικονομίας». Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσιος Γανώσης σημείωσε: «Η πρόσκληση δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ταξί να αξιοποιήσουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, επιλέγοντας οχήματα μεγαλύτερης χωρητικότητας. Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για την ενημέρωση και την υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας».