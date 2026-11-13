Αντιδιαβρωτική προστασία: Δέκα κυματοθραύστες και δύο μόλοι στη Μικρή Μαντίνεια

Δέκα κυματοθραύστες, 30.000 κυβικά μέτρα υλικού προσάμμωσης και δύο εγκάρσιοι μόλοι προβλέπονται στο έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της Μικράς Μαντίνειας, προϋπολογισμού 6.165.000 ευρώ, που δημοπρατεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στόχος της παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση της διάβρωσης και η δημιουργία συνεχούς παραλιακής ζώνης μήκους περίπου 1.100 μέτρων, με πλάτος από 5 έως 25 μέτρα, σε μια περιοχή όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιεύθηκε στις 11 Νοεμβρίου, η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 15 Δεκεμβρίου, στις 3 μ.μ., ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου, στις 11 π.μ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 46 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΔΕΚΑ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ

Η τεχνική μελέτη προβλέπει την κατασκευή δέκα αποσπασμένων κυματοθραυστών, σε απόσταση περίπου 100 έως 110 μέτρων από την υφιστάμενη ακτογραμμή. Οι περισσότεροι θα έχουν μήκος περίπου 72 μέτρα, ενώ ο νοτιότερος θα φτάνει τα 125 μέτρα.

Οι κυματοθραύστες θα κατασκευαστούν από φυσικούς ογκολίθους βάρους έως 8 τόνων, σε θαλάσσια βάθη από 3,5 έως 5 μέτρα. Η στέψη τους θα βρίσκεται περίπου 1,2 μέτρα πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας, ενώ η μεταξύ τους απόσταση θα είναι περίπου 36 μέτρα.

Η κατασκευή τους θα γίνει από τη θάλασσα, με πλωτά μέσα, καθώς τα απόκρημνα πρανή της περιοχής δεν επιτρέπουν την πρόσβαση βαρέων μηχανημάτων από την ξηρά.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προβλεπόμενη τεχνητή προσάμμωση, με την οποία επιδιώκεται η ανάκτηση τμήματος της παραλίας που έχει χαθεί εξαιτίας της διάβρωσης.

Οι αναλυτικές προμετρήσεις προβλέπουν τη χρησιμοποίηση 30.000 κυβικών μέτρων κατάλληλου υλικού, από τα οποία 29.000 κυβικά μέτρα θα προμηθευτεί ο ανάδοχος και 1.000 κυβικά μέτρα προβλέπεται να προέλθουν από βυθοκορήσεις.

Η τεχνητή παραλία θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 1,1 χιλιομέτρου, ενώ το πλάτος της θα κυμαίνεται από 5 έως 25 μέτρα, ανάλογα με τη θέση. Η ακριβής συνολική επιφάνεια της νέας παραλίας δεν προσδιορίζεται στα τεύχη της τεχνικής περιγραφής και των προμετρήσεων.

Στα δύο άκρα της παρέμβασης προβλέπεται η κατασκευή εγκάρσιων λιθόρριπτων μόλων, που θα περιορίζουν τη μετακίνηση του υλικού προσάμμωσης. Ο νότιος μόλος χωροθετείται νοτίως του ξενοδοχείου Akti Taygetos και ο βόρειος μπροστά από το Messinian Bay.

Παράλληλα, προβλέπονται τοπικές εργασίες αποκατάστασης υποσκαφών και σπηλαιώσεων σε ιδιοκτησίες της παράκτιας ζώνης, προκειμένου να προστατευθεί η ευστάθεια υφιστάμενων κατασκευών.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία μελέτης–κατασκευής. Ο ανάδοχος θα εκπονήσει αρχικά τις οριστικές γεωτεχνικές και παράκτιες μελέτες και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην κατασκευή.

Στην πρώτη φάση προβλέπονται εννέα κυματοθραύστες και η τεχνητή προσάμμωση. Μετά την ολοκλήρωσή τους θα ακολουθήσει διετής παρακολούθηση της ακτογραμμής, με τοπογραφικές και βυθομετρικές αποτυπώσεις δύο φορές τον χρόνο.

Ανάλογα με τη συμπεριφορά της νέας παραλίας θα προσδιοριστούν τα ακριβή χαρακτηριστικά και η θέση του δέκατου κυματοθραύστη και των δύο εγκάρσιων μόλων, που εντάσσονται στη δεύτερη φάση.

Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Η ακτομηχανική μελέτη, που εκπονήθηκε το 2022, εξετάζει την εξέλιξη της ακτογραμμής από το 1945 έως το 2022, αξιοποιώντας ιστορικές αεροφωτογραφίες, τοπογραφικά στοιχεία και προσομοιώσεις κυματισμών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η περιοχή παρουσιάζει γενική τάση διάβρωσης, η οποία έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Σε αρκετά σημεία έχουν δημιουργηθεί υποσκαφές στη βάση των πρανών, ενώ καταγράφονται κατολισθήσεις και καταπτώσεις βραχωδών τμημάτων.

Η συνδυασμένη κατασκευή κυματοθραυστών και τεχνητής παραλίας αποσκοπεί στον περιορισμό της κυματικής ενέργειας που φτάνει στην ακτή και στην αποτροπή περαιτέρω υποσκαφής των πρανών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027». Η δημοπράτησή του αποτελεί σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος της παράκτιας ζώνης της Μικράς Μαντίνειας. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης θα κριθεί από τη συμπεριφορά της τεχνητής παραλίας και τη δυνατότητά της να διατηρηθεί απέναντι στους κυματισμούς του Μεσσηνιακού Κόλπου.