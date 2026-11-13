Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Allwyn Marathon Expo 2026

Στην κοινή προβολή 13 αθλητικών διοργανώσεων και εμπειριών από διαφορετικές περιοχές της Πελοποννήσου επικεντρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας στην Allwyn Marathon Expo 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Στο περίπτερο του Visit Peloponnese παρουσιάστηκαν διοργανώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως μαραθώνιοι, αγώνες δρόμου, ορεινό τρέξιμο, τρίαθλο και ποδηλασία.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, στόχος της συμμετοχής ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διοργανωτών και η διαμόρφωση ενός ενιαίου δικτύου αθλητικών εκδηλώσεων, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προοπτική δημιουργίας κοινού ημερολογίου αθλητικών διοργανώσεων, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός της προβολής τους και να ενισχυθεί η προσέλκυση επισκεπτών σε περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές και προωθητικές δράσεις, καθώς και επαφές μεταξύ εκπροσώπων αθλητικών διοργανώσεων, αθλητών και επαγγελματιών του τουρισμού.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι η Περιφέρεια επιδιώκει, υπό τη στρατηγική κατεύθυνση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, τη μετάβαση από την αποσπασματική προβολή μεμονωμένων διοργανώσεων στη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου αθλητικών γεγονότων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το Visit Peloponnese Connect αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης και δικτύωσης των φορέων του τουρισμού, υποστηρίζοντας ότι η Πελοπόννησος διαθέτει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.