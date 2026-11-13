Ανασκαφικές έρευνες στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρα

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη χρονιά ανασκαφικών ερευνών στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρα, στο Λουτράκι Κορινθίας, στο πλαίσιο της διετούς προγραμματικής συνεργασίας του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Οι φετινές εργασίες αποτέλεσαν συνέχεια της ανασκαφικής έρευνας που ξεκίνησε πέρυσι, συγκεντρώνοντας νέα επιστημονικά δεδομένα για τη ρωμαϊκή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η ολοκλήρωση του διετούς προγράμματος δημιουργεί προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας και τη μελλοντική ανάδειξη του χώρου ως σημείου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα δήλωσε ότι «η ολοκλήρωση της δεύτερης χρονιάς ανασκαφών στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρα επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Η ίδια επισήμανε ότι κάθε ανασκαφική έρευνα προσθέτει νέα στοιχεία στη γνώση της ιστορίας, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να στηρίζει αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την προστασία και την αξιοποίηση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων.