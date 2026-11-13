Η νέα θεματική τουριστική διαδρομή «Odyssey Route» («Διαδρομή του Οδυσσέα»), που συνδέει τις τοποθεσίες γυρισμάτων της κινηματογραφικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν με ομηρικές τοποθεσίες και τα παλάτια των ηρώων της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη βρετανική αγορά κατά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεθνή έκθεση τουρισμού World Travel Market (WTM) London 2026.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL του Λονδίνου, ενώ η παρουσίαση της διαδρομής έγινε στις 3 Νοεμβρίου, στο εξειδικευμένο B2B Workshop της Respond on Demand. Η «Διαδρομή του Οδυσσέα» αποτελεί την πρώτη θεματική διαδρομή του υπό ανάπτυξη έργου «Peloponnese Routes» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία νέων ταξιδιωτικών προτάσεων που συνδυάζουν τον πολιτισμό, την ιστορία και τις εμπειρίες του επισκέπτη.

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις επαφές της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τις αεροπορικές εταιρείες Jet2 και easyJet, κατά τις οποίες συζητήθηκαν τα πρώτα απολογιστικά στοιχεία του πτητικού προγράμματος του 2026 και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας για το 2027. Οι συναντήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Πελοποννήσου και της ανάπτυξης της βρετανικής τουριστικής αγοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, κατά τη διάρκεια της WTM London πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 70 επαγγελματικές συναντήσεις με εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, διεθνών τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικών πλατφορμών και tour operators. Επιπλέον 30 συναντήσεις έγιναν στο B2B Workshop της Respond on Demand, με τη συμμετοχή των Δήμων Καλαμάτας και Ερμιονίδας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους της Fraport, της Booking.com, του National Geographic, της Adventure Travel Trade Association, της Mabrian και της lastminute.com, εξετάζοντας δυνατότητες συνεργασίας, κοινών ενεργειών προβολής και αξιοποίησης δεδομένων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού.

Παράλληλα, η ομάδα του Visit Peloponnese πραγματοποίησε στοχευμένες συναντήσεις με διεθνείς και εξειδικευμένους tour operators, μεταξύ των οποίων οι Oliver’s Travels, Farmstead Travels, VillaMore, Elamys Group, Stubborn Mule Travel, Livingstones Travel World, Atlas Workshops, Voyage Privé, Avanti Destinations, Grand Angle και Earth Changers. Οι επαφές επικεντρώθηκαν στην ένταξη της Πελοποννήσου σε νέα ταξιδιωτικά προγράμματα, στην επιμήκυνση των υφιστάμενων και στην ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού.

Η Περιφέρεια συμμετείχε στην έκθεση με αυτόνομο χώρο στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θάνο Μιχελόγγονα. Στην αποστολή συμμετείχαν οι Δήμοι Καλαμάτας, Σπάρτης και Ερμιονίδας, καθώς και επαγγελματίες του τουρισμού από την Καλαμάτα, το Τολό και το Άργος.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την τουριστική περίοδο του 2027, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητες της Περιφέρειας αποτελούν η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, η ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού και η μετατροπή των επαγγελματικών επαφών σε συνεργασίες με μετρήσιμα αποτελέσματα για την τοπική οικονομία.