Πώς προχωρούν τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας - Αυτοψία Τσουκαλά και Αδαμόπουλου (φωτογραφίες)

Στην ολοκλήρωση της θεμελίωσης του νέου στεγάστρου και στην προετοιμασία για την τοποθέτηση των προβολέων LED επικεντρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας.

Η ανέγερση του μεταλλικού στεγάστρου και των δημοσιογραφικών θεωρείων θα ξεκινήσει μόλις τα αποτελέσματα των ελέγχων αντοχής του σκυροδέματος επιτρέψουν την ασφαλή τοποθέτησή τους.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο στάδιο από τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Τάσο Αδαμόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Ανδρέα Τσουκαλά και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κατά την επίσκεψη εξετάστηκαν η πορεία υλοποίησης του έργου, τα επόμενα κατασκευαστικά στάδια και ο συντονισμός των εργασιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, έχουν ήδη ανεγερθεί και τοποθετηθεί στις προβλεπόμενες θέσεις τους οι τέσσερις νέοι πυλώνες ηλεκτροφωτισμού, ύψους 35 μέτρων.

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί η διάνοιξη και η σκυροδέτηση των φρεατοπασσάλων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη και τελική φάση σκυροδέτησης της θεμελίωσης του στεγάστρου.

Τα μεταλλικά στοιχεία του στεγάστρου και των δημοσιογραφικών θεωρείων έχουν ήδη μεταφερθεί στον χώρο του έργου και έχουν συναρμολογηθεί, ώστε να ακολουθήσει η ανέγερσή τους. Οι συγκεκριμένες κατασκευές έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι στατικά ανεξάρτητες από την υφιστάμενη νότια κερκίδα.

Το νέο στέγαστρο προορίζεται να καλύπτει τη νότια κερκίδα, ενώ τα δημοσιογραφικά θεωρεία θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη ποδοσφαιρικών αγώνων υψηλού επιπέδου.

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες τοποθέτησης των νέων προβολέων τεχνολογίας LED από εξειδικευμένα συνεργεία.

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα και θα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, τις τελικές ρυθμίσεις και τη στόχευσή τους, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες συνθήκες φωτισμού του αγωνιστικού χώρου.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στις υποδομές ασφαλείας του σταδίου. Έχουν ήδη εγκατασταθεί τα συστήματα ελεγχόμενης εισόδου των θεατών, γνωστά ως τουρνικέ, καθώς και κάμερες ασφαλείας για την επιτήρηση των εγκαταστάσεων.

Για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τη φιλοξενία ποδοσφαιρικών αγώνων και άλλων αθλητικών διοργανώσεων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος, αναφερόμενος στην αυτοψία, επισήμανε ότι η Περιφέρεια και ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζουν τη συνεργασία τους, επιδιώκοντας την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα και την ασφάλεια.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στη νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 9 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς τους δήμους, για έργα αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η Περιφέρεια δεν προσδιορίζει ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας. Η έναρξη της ανέγερσης του στεγάστρου και των δημοσιογραφικών θεωρείων εξαρτάται από τα αποτελέσματα των ελέγχων αντοχής του σκυροδέματος.