Τη διατήρηση της ΔΟΥ σε κάνε νομό ζητεί ο Μάκαρης

Τη διατήρηση τουλάχιστον μίας πλήρως λειτουργικής ΔΟΥ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ζητεί ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε χθεσινή γραπτή δήλωσή του επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εξετάζεται η συγκέντρωση βασικών φορολογικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σε κεντρική δομή, ενώ οι υπόλοιπες ΔΟΥ ενδέχεται να περιοριστούν σε δευτερεύοντα ρόλο ή να κλείσουν.

Ο κ. Μάκαρης προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, καθώς ενδέχεται να απαιτούνται μετακινήσεις ακόμη και εκτός νομού για τη διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων.

Αναφέρεται στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις ΔΟΥ Καλαμάτας, Τρίπολης και Σπάρτης, καθώς και στην κοινή ανακοίνωση πέντε συλλόγων και ενώσεων λογιστών από τη Μεσσηνία, τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Κορινθία και την Αργολίδα, οι οποίοι αντιτίθενται στη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε κεντρικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, συνδέει τη σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση με τη γενικότερη αποδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών στην περιφέρεια, υπενθυμίζοντας την αναστολή λειτουργίας 19 νηπιαγωγείων και 7 δημοτικών σχολείων στην Πελοπόννησο για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η παράταξη Πρώτα η Πελοπόννησος ζητεί τη διατήρηση τουλάχιστον μίας πλήρως λειτουργικής ΔΟΥ ανά Περιφερειακή Ενότητα, με επαρκή στελέχωση και ουσιαστικές αρμοδιότητες, τη δημοσιοποίηση του συνολικού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ και την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια σε συνεργασία με τους εργαζομένους, τους λογιστικούς συλλόγους, τα επιμελητήρια και τους δήμους.

Τέλος, ο κ. Μάκαρης ανακοινώνει ότι η παράταξή του θα φέρει το ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ζητώντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την περιφερειακή αρχή.